Çalıntı Araçtan Mermi Çıktı

Baf “APOP” spor kulübüne ait geçtiğimiz Aralık ayında çalınan aracın içerisinde çok sayıda mermi bulundu.
Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin çalıntı aracın içerisinde 400 adet farklı kalibrelik mermi bulduğunu yazdı.
Baf “APOP” spor kulübüne ait geçtiğimiz Aralık ayında çalınan aracın içerisinde çok sayıda mermi bulundu.
Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin çalıntı aracın içerisinde 400 adet farklı kalibrelik mermi bulduğunu yazdı.
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