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‘Çalıntı burç yorumu’ davasına bakacak mahkeme bulunamıyor

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Burç yorumcusu olduklarını iddia eden Şenay Yangel ile Nuray Sayarı arasında ‘çalıntı burç yorumu’ davası 4 yıldır devam ediyor.
‘Çalıntı burç yorumu’ davasına bakacak mahkeme bulunamıyor

Şenay Yangel’in kendi burç yorumlarını Nuray Sayarı’nın birebir kullandığı iddiasıyla manevi ve mali haklara tecavüz suçundan yaptığı şikayet üzerine açılan davada, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi burç yorumlarının eser niteliği taşımadığı için görevsizlik kararı verdi.

Davanın gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi ‘ben de görevsizim’ dedi. Dava dosyası İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Ağır ceza mahkemesi davaya hangi mahkemenin bakacağına karar verecek.

‘Burç yorumcusu’ Şenay Yangel, 2013’te Nuray Sayarı’nın kendisine ait burç yorumlarını birebir kendi internet sitesinde kullandığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Nuray Sayarı hakkında manevi ve mali haklara tecavüz suçundan 2015’te İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde dava açıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen Nuray Sayarı söz konusu burç yorumlarının bilgisi dışında, kardeşi Hakan Uman’ın kurduğu nuraysayari.com isimli web sitesinde yayınlandığını ileri sürdü. 1995’ten bu yana profesyonel burç yorumları yaptığını söyleyen Nuray Sayarı, intihal edildiği iddia edilen burç yorumlarından şikayet sonucu haberi olduğunu belirtti. Kardeşi Hakan Uman ile şikayetçi Şenay Yangel’in avukat eşi Yüksel Yangel’in önce polemik yaşadıklarını, sonra ahbap olduklarını belirten Sayarı, yorumlarının 2013 ve öncesinde dergilerde ve sadece kendisine ait internet sitesinde yayınlandığını söyleyerek, beraatini istedi.

CEZA TALEBİ

Şenay Yangel’in  hem eşi hem de avukatı Yüksel Yangel ise Nuray Sayarı’nın, burç yorumlarını aynen iltibas ederek kullandığını, kardeşi Hakan Uman hakkında üç kez yaptıkları şikayetin takipsizlikle sonuçlandığını belirtti. Şenay Yangel’in yazılarını başka birinin iltibas ettiği için Bakırköy Fikri Sınai Ceza Mahkemesi’nden ceza aldığını belirten avukat Yüksel Yangel, Nuray Sayarı’nın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan ya da Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümleri göz önüne alınarak cezalandırılmasını  istedi.

BURÇ YORUMLARI ESER DEĞİL

Mahkemenin belirlediği bilirkişi ise burç yorumlarının eser niteliğine haiz olmadığını belirtti.  Mahkeme eylemin haksız rekabet olduğunu belirterek görevsizlik kararıyla dosyayı asliye ceza mahkemesine gönderdi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Nuray Sayarı avukatı Bora Berk Baycık ile katılırken Şenay Yangel’i avukat eşi Yüksel Yangel temsil etti.  Hakim davaya bakmakla görevli mahkemenin asliye ceza mahkemesi olmadığını belirterek, davaya bakacak belirlenmesi için dosyayı Nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. 4 yıldır devam eden davanın hangi mahkemede görüleceğine ağır ceza mahkemesi karar verecek.

Duruşma çıkışında konuşan Nuray Sayarı erkek kardeşi Hakan Uman’ın kendi adını taşıyan bir site kurduğunu belirterek, “Eşim siteden doğal taşlar satacaktı. Kendisine beş altı aylık burç yorumlarımı verdim. Bir liraya aldığı taşları, yüz liraya satıyordu. İnsanların haklarına giriyordu. Bunun uygun olmadığını artık ona burç yorumu vermeyeceğimi söyledim. Sonra meslektaşımın yazılarını alıp yayınlamış. Meslektaşımın ailesiyle kardeşim kanka oldular. Ben bir sürü kitap yazmış kadının, birinin burç yorumunu alıpta yorumlayacak kadın değilim. Suçsuzum,” dedi.

Şenay Yangel’in ismini anmak istemediğini belirten Nuray Sayarı, ” Benim adımı kullanarak bir yerlere gelmek istedi. Benim meslektaşım. Ben mesleğine aşkla bağlı olan bir insanım. Türkiye’de tek bir markayım. Dünya ödüllü astroloğum. İsmini anmak istemiyorum. Çünkü bu şahıs buraya kadar benim sayemde tannıdı,” dedi.

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