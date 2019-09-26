Çalıntı mal kabulü ve ruhsatsız eski madeni eşya ticareti yapmaktan bir kişi tutuklandı

18.09.2019 tarihinde, Kalecik'te bir iş yerine ait ahşap elektrik direği E.Ç.(E-28) tarafından kesilerek hasara uğratılarak üzerinde takılı bulunan 960 metre uzunluğundaki bakır kablo kesilip çalındıktan sonra, söz konusu kablonun M.S. (E-61) tarafından hırsızlık olduğunu bildiği halde 830 TL karşılığında satın alındığı ve yetkili makamdan izinsiz eski madeni eşya ticareti yaptığı tespit edildi..

M.S. (E-61) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor