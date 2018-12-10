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Çalıntı otomobille 10 kilometre kaçtı, yakalanınca 'Sahibine götürüyordum' dedi

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Adana'da çalıntı olduğu ihbarı yapılan otomobille polisten kaçan, 10 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalanan Hasan B., "Ben çalmadım. Sahibine götürüyordum" dedi.
Çalıntı otomobille 10 kilometre kaçtı, yakalanınca 'Sahibine götürüyordum' dedi

Saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 01 VV 444 plakalı otomobilini yolun kenarına park eden Mehmet B., anahtarı aracın üzerinde bırakıp, büfeye girdi. Bu sırada otomobile binen kişi, aracı çalıştırıp, hızla uzaklaştı. Mehmet B.'nin ihbarı üzerine polis, çalınan otomobilin geçebileceği güzergahlarda güvenlik önlemi aldı.

Şakirpaşa Caddesi'nde önlem alan polisin, çalıntı otomobilin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladığını anons etmesi üzerine, kovalamaca başladı. Şakirpaşa ve Uçak caddelerini geçen otomobil, sulama kanalının kıyı yoluna çıktı. Buradan da Ahmat Cevdet Caddesi'ne ordandan ara sokakları kullanarak Obalar Caddesi'ne geçen otomobil, Güney Kuşak Bulvarı kavşağında yolu kesen polislerce yakalandı. Şüphelinin kimlik kontrolünde adının Hasan B. olduğu tespit edildi.

 

Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği'ne getirilen Hasan B., otomobili kendisinin çalmadığını iddia edip, "Ben çalmadım. Ben arabayı sahibine götürüyordum" dedi. Şüphelinin muayesinde ise 1,32 promil alkollü olduğu saptandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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