Çalışan, İşyerindeki Televizyona Yumruk Atarak Hasara Neden Oldu

Çalışanın Maaş Talebi Öfkeye Dönüştü: Lefkoşa'da İşyerinde Kasten Hasar Oluşturdu, Televizyon Kırıldı, Tutuklandı!
18 Aralık 2023 tarihinde, M.A.S.(E-19) isimli çalışanın maaşını alamaması sebebiyle, Lefkoşa'da bulunan işyerine ait lojman içerisinde yaşanan olayda, şahıs kasten televizyon ekranına yumruk atarak hasar meydana getirdi. Polisin bilgilendirilmesi üzerine tutuklanan M.A.S., maaş talebinin olumsuz yanıtlanmasına tepki olarak gösterdiği agresif davranış sonucunda adli süreçle karşı karşıya kaldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.