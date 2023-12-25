  • BIST 7376.71
  • Altın 1932.133
  • Dolar 29.2656
  • Euro 32.249
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Çalışan, İşyerindeki Televizyona Yumruk Atarak Hasara Neden Oldu

» »
Maaş Talebi Öfkeye Dönüştü: Çalışan, Maaş Alamayınca İşyerinde Televizyona Yumruk Atarak Hasara Yol Açtı
Çalışan, İşyerindeki Televizyona Yumruk Atarak Hasara Neden Oldu

Çalışanın Maaş Talebi Öfkeye Dönüştü: Lefkoşa'da İşyerinde Kasten Hasar Oluşturdu, Televizyon Kırıldı, Tutuklandı!

18 Aralık 2023 tarihinde, M.A.S.(E-19) isimli çalışanın maaşını alamaması sebebiyle, Lefkoşa'da bulunan işyerine ait lojman içerisinde yaşanan olayda, şahıs kasten televizyon ekranına yumruk atarak hasar meydana getirdi. Polisin bilgilendirilmesi üzerine tutuklanan M.A.S., maaş talebinin olumsuz yanıtlanmasına tepki olarak gösterdiği agresif davranış sonucunda adli süreçle karşı karşıya kaldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ortaköy'de feci kaza... Polis, detayları açıkladı!22 Aralık 2023 Cuma 12:04
  • Lefkoşa çevre yolunda TIR devrildi, yaralılar var!21 Aralık 2023 Perşembe 08:31
  • Lefkoşa'da Motosiklet Çarpışması Sonucu Yaralanan Yahya GÖV Tedavi Altında19 Aralık 2023 Salı 15:44
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi'nde Motosiklet ile Araç Çarpıştı, Sürücü Ağır Yaralı19 Aralık 2023 Salı 15:36
  • Park halindeki karavanı çalıp sattılar!18 Aralık 2023 Pazartesi 15:32
  • 500 Euro'ya aldığı sahte pasaportla Belgrad'a gitmeye çalıştı!18 Aralık 2023 Pazartesi 15:31
  • Lefkoşa'da Üç Ayrı Trafik Kazası18 Aralık 2023 Pazartesi 13:04
  • Polis Operasyonunda Yakalanan Şüphelinin Üzerinden Hintkeneviri Çıktı: Tutuklandı18 Aralık 2023 Pazartesi 12:57
  • Sanayi Odası’ndan LTB Paylaşım Mutfağı’na yerli ürün desteği18 Aralık 2023 Pazartesi 12:11
  • Lefkoşa'da Alkollü Sürücünün Kaza Anı: Yoldaki Kaldırıma Çarptı16 Aralık 2023 Cumartesi 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti