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Çalışan Sayısı Bir Çoğu Perakende Sektöründe

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Çalışan Sayısı Bir Çoğu Perakende Sektöründe
Çalışan Sayısı Bir Çoğu Perakende Sektöründe

Güney Kıbrıs’ta çalışan sektörün çoğunun, perakende ticaret alanında çalıştığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Güney Kıbrıs’ta 2019 yılında çalışan 416 bin 478 kişiden 72 bin 973’nün, perakende ticaret sektöründe çalıştığını yazdı.

Gazete, Rum İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak, çalışan kişilerin yaş ortalaması, hangi alanlarda çalıştıklarına dair bilgilere geniş yer verdi. 
416 bin 478  kişiden 221 bin 253’nün erkek, 195 bin 225’nin kadın olduğunu yazan gazete, toplam çalışan sayısından 369 bin 526’sının tam gün, 46 bin 953’nün ise part time olduğunu da belirtti. 

Tam gün çalışanlardan 331 bin 726’sının memur, 29 bin 380’nin serbest meslek sahibi, 7 bin 451’nin işveren,  450’sinin ise aile işinde çalıştığını belirten gazete, part time olarak çalışanlardan 27 bin 890’nın memur, 16 bin 72’sinin serbest meslek, 2 bin 360’nın aile işi ve 631’nin ise işveren olduğunu yazdı.
Habere göre, çalışan kesimin,  62 bin 480’i lise altındaki okullardan, 159 bin 513’ü lise, 194 bin 485’i ise yüksek öğrenim mezunu. 

Gazete, 72 bin 973 kişinin perakende ticaret sektöründe çalıştığını, bunu; 40 bin 287 ile inşaat, 33 bin 528 ile kamu yönetimi, savunma, zorunlu sosyal güvenliğin izlediğini belirtirken; 30 bin 259’u eğitim, 37 bin 862’sinin konaklama ve catering faaliyetleri, 20 bin 456’sının insan sağlığı ve  sosyal hizmetler, 30 bin 290’ının dönüşüm-dönüştürme, 17 bin 635’inin taşımacılık ve depolama, 10 bin 865’inin iletişim ve enformasyon, 12 bin 47’sinin idari ve destek faaliyetleri, 14 bin 828’inin ev hizmetleri gibi alanlarda çalıştığını kaydetti.
Gazete diğer alanlardaki çalışan sayısına da yer verdi. 

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