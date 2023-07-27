Çalışan tarafından hırsızlık… 2 tutuklu...9 bin 824 Stg'yi cebe attılar...

Ozanköy’de faaliyet gösteren bir emlak ofisinde satış danışmanı olarak çalışan N.J.W (K-60)’nın, Ekim 2022 - Haziran 2023 ayları arasında yapmış olduğu emlak satışları karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 9 bin 824 Stg komisyon ücretini, şirket direktörüne teslim etmeyip çaldığı tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen D.B’nin (E-36) tutuklandığı kaydedildi.