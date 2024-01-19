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Çalışanını işten çıkarmış gibi gösterip sosyal haklarını yatırmamak için sahte evrak düzenledi!

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Yanında çalışan şahsı işten çıkarmış gibi gösterip, sosyal haklarını yatırmamak için sahte evrak düzenleyen zanlı A.D tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Çalışanını işten çıkarmış gibi gösterip sosyal haklarını yatırmamak için sahte evrak düzenledi!

Polis memuru Emin Günal mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 11 Ağustos 2023 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde Lefkoşa 'da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” ve “Sakinlerin Kaydı Yasasına Aykırı Harekette Bulunma” suçlarından mahkemeye çıkarıldığını söyledi. Polis, zanlının Gönyeli’de faaliyet gösteren inşaat şirketinin şantiyesinde Muhammed Usaıd' in 30 Haziran 2023 tarihinde yanında çalışmasına rağmen KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yabancıların işten ayrılış belgesi üzerine konu şahıs ile ilgili sigorta ve ihtiyaç sandığı ödememek için dolandırmak kastı ile 30 Haziran 2023 tarihinde işten ayrıldığı şeklinde konu belgeyi doldurup imzalama suretiyle resmi evrağı sahteleyip, sahtelemiş olduğu bu resmi evrağı 14 Ağustos 2023 tarihinde Çalışma Dairesine verip mühürletmek suretiyle tedavüle sürdüğünü anlattı. 

Polis, Muhammed Usaıd’in 18 Ağustos 2023 tarihinde polise şikayette bulunduğunu ancak Muhammed Usaıd’in de KKTC’de ikamet izinsiz olduğundan dolayı aleyhinde yasal işlem başlatıldığını belirtti. 

Polis, Usaıd’in hazırlanan dosyasının mahkemede görüşüldüğü sırada pasaportunun zanlı tarafından alıkonulduğuna dair iddia konması üzerine zanlı hakkında ayrıca Fasıl 85. Madde tahtında soruşturma başlatılmasına emir verildiğini kaydetti.

Günal, tüm bu olgular ışığında zanlının 18 Ocak 2024 tarihinde Adli Şube’ye celp edilerek aleyhindeki suçlamalar bildirildiği zaman bir gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı. 

Zanlıya yanında çalışma izinsiz işçi çalıştırmaktan dolayın 36 bin TL para cezası kesildiğini ancak para cezasını ödemediğini söyleyen polis, ilerde davalarında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 300 biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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