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Çalışanlar Artık Kendilerine Değer Vermeyen Bir Şirketten Ayrılmaktan Korkmuyor

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Amerika Çalışma İstatistikleri Bürosu ekim ayında 11 milyon iş ilanı ve 4,2 milyon işten ayrılma olduğunu tespit etti. Eylül ayında yaşanan 4,4 milyonluk işten ayrılma da 20 yılın en yüksek seviyesine sahipti.
Çalışanlar Artık Kendilerine Değer Vermeyen Bir Şirketten Ayrılmaktan Korkmuyor

Yazılım şirketi Qualtrics’in tam ve yarı zamanlı çalışan 1000’den fazla Amerikalı arasında yaptığı ankete göre; yöneticilerin yüzde 53’ü ve tüm çalışanların yüzde 44’ü 2022’de yeni bir iş aramayı planlıyor.

Ayrıca Qualtrics’in raporu, iş arama süreci için üç öncelik belirledi: Açıkça ifade edilen beklentiler, çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlığı ve şeffaf iş yeri politikaları.

Qualtrics’ten Julia Anas, işverenlerin bu öncelikleri nasıl gösterebileceğine dair düşüncelerini sundu.

AÇIKÇA İFADE EDİLMİŞ BEKLENTİLER

Anas, iletişimin çalışanları ve adayları dinlemekle başladığını söyledi: “İş arayanlar genellikle işe alım sürecine, görüşme yaptıkları şirket hakkında belirli bilgileri öğrenmeyi umarak girerler, ancak bu bilgileri aldıklarında şirkette çalışmanın nasıl olacağını sorgulamayı bırakırlar.”

Anas, ayrıca Qualtrics’te adaylara işe alım sürecindeki deneyimlerinin çeşitli aşamalarda sorulduğunu ve sürecin bu geri bildirime göre ayarlandığını anlatıyor.

ZİHİNSEL REFAH

Araştırmalar, daha önce çalışanların yaşadığı tükenmişliğin, bir süre sonra istifayı getirdiğini ortaya çıkarmıştı. Bu tükenmişlik de genellikle zihinsel esenlik için destek ve kaynak eksikliğiyle bağlantılı olabiliyor.

Anas, “‘Çalışanların katılabileceği küresel ölçekte yeni programlar yürütebileceğimiz ve tanıtabileceğimiz fırsatlar var mı?’ diye düşünmeniz gerekiyor” dedi. Anas, işverenlerin bu konularda verdikleri sözleri de yerine getirmeleri gerektiğine dikkat çekti: “Söylersek, harekete geçmezsek çalışanların güveninizi kaybederiz.”

ŞEFFAF ÇALIŞMA POLİTİKALARI

Anas, iş arayanların artık kuruluşun uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir şirkete katılmayı beklemeye istekli olmadıklarını, bu nedenle işverenlerin ilk toplantıdan beklentileri konusunda açık sözlü olmaları gerektiğini söyledi.

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