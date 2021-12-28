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Çalışanlar grev ve Lefkoşa'da ise Meclis önünde eylem düzenledi...

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Bazı sendikalar grev ve eylem düzenledi...
Çalışanlar grev ve Lefkoşa'da ise Meclis önünde eylem düzenledi...

Bazı sendikalar grev ve eylem düzenledi...

İşte KTÖS'!ün eylemde okuduğu basın açıklaması;

Sevgili Eğitim emekçileri, kamu çalışanları, değerli yurtseverler hoş geldiniz.

Toplumsal varoluş kaygısı, özgür birleşmiş bir Kıbrıs yaratmak ve insanca yaşama talebimizi haykırmak, fakirleştirmeye, göç etmeye hayır demek için toplanmış bulunmaktayız.

Dün Rum şovenizmine karşı gündüz karatahta başında gece mevzilerde Kıbrıs Türk toplumunun kültürünü kimliğini, inançlarını kısacası toplumsal varlığını korumak için mücadele ederken aynı tehlikenin devam ettiğini görmekteyiz. Türklüğümüzü inancımızı beğenmeyenler toplumsal bütünlüğümüzü bozmak için dayatma paketlerle bizlere saldırmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Yaratılan ganimet düzeni ve içimizdeki işbirlikçiler eli ile adamızın kuzeyi Türkiye’nin kolonisi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Toplumsal irademize saygı duyulmaması bir yana seçimlerimize müdahale ederek kukla yöneticileri atama alışkanlık haline gelmiştir. Emir almaya alışmış kukla yöneticilerin tek yaptığı Türkiye’deki AKP iktidarına yağ çekmek ve biat etmektir.

Toplumsal üretime yönelik hiçbir açılım sağlamadıkları gibi kendilerine ezberletilen cümleleri tekrarlama ve Ankara’dan para dilenmeyi ve kendi yandaşlarına kamusal kaynakları peşkeş çekmeyi topluma hizmet saymaktadırlar. Bu arkamdaki sigara fabrikasında eskiden sigara sarıyorlardı. Şimdi de Göç Yasaları ile Emeklilik Yasaları ile Vergi Yasaları ile toplumla alay edip bizi sarıyorlar.

Onurlu mücadele arkadaşlarım,

Sendikam 1987 yılında “maaş ve ücretler stabil bir para birimine endekslensin” hedefi ile 33 gün grev yapmıştı. Bu talebimizin ne kadar haklı olduğu 34 yıl sonra daha iyi anlaşılmaktadır. O günler yine bu kuklalar tarafından hainlik ve Rumculukla ve Türkiye düşmanlığı ile suçlanmıştık.

Ekonomik yıkım, fakirleşme, zamlar ve emeğimizin çalınmasının temel nedeninin istikrarsız bir para birimi olan TL kullanımı olduğunu artık herkes söylemektedir. AKP iktidarının Türkiye Cumhuriyeti’nin her yanını yabancı sermayeye satması ve üretimi yok etmesinin yarattığı ekonomik yıkımı biz daha çok hissediyoruz. Bu sorun siyasetin yarattığı ekonomik bir sorundur. Bölünmüş bir adanın bir yanında yeni göreve başlayan bir öğretmen 400 Euro alırken, güney Kıbrıs’ta 1,800 Euro almaktadır. Bizde asgari ücret 350 Euro iken güneyde 840 Euro’dur.

Yıllarca ambargo-izolasyon yalanı ile bizleri kandıranlar hala daha asgari ücretin üzerinden oyunlar oynayarak seçime malzeme yapmaktadırlar.

Maaş ve ücretler dışında tüm mal ve hizmetler dövizle hesaplanıyorken, stabil bir muhasebe birimine geçme talebimize siyasi iradesizlikten hayır denmektedir. Bunun temel nedeni adanın kuzeyindeki kara para aklama düzeninin ve oluşturulan devlet görünümü altındaki Türkiye’nin kolonisinin devamını sağlamaktır.

Değerli emekçiler, geleceğe yürüyoruz dediler;

Evet 12 TL’lik sütle, 5 TL’lik ekmekle, 10 TL’lik benzinle, yalan hayat pahalılığı oyunları ile kamu mallarını yandaşlara dağıtma ile elektriksiz gecelerle, bozuk, çizgisiz, aydınlatmasız yollarla, sefalet ücreti ile kumarhaneleriniz, gece kulüpleriniz, bet ofisleriniz ile dökülen kalabalık okullarınızla külliyelerinizle kişi başı 25 bin dolarlık yalanlarınızla ilaçsız, doktorsuz, hemşiresiz, hastanelerinizle ve vergi vermeyen üniversite ve otel baronlarınızla, jet ve adapass skandallarınızla, sanal seks alemlerinizle, bankalarınızla hesap veremediğiniz dövizlerinizle,  geleceğe yürüyorsunuz.

Bu gelecek bizim geleceğimiz değil, bizim geleceğimiz özgür birleşmiş bir Kıbrıs’tır.  Biz hem Torosları, hem Trodosları hem de Beşparmakları özgürce gezmek özgürce görmek özgürce yaşamak istiyoruz. Elinizi çekin üzerimizden! TL’nizi de alın ve gidin. Bu ada bize yeter!

Saygılarımızla.

 

        Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri

 

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