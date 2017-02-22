 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.531
  • Altın 142,496
  • Dolar 3,5900
  • Euro 3,7896
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKATSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

Çalışanlara 'seks molası' önerisi

»
Çalışanlara 'seks molası' önerisi
“Seks mükemmel bir jimnastik şekli olduğu gibi…”

İsveç'in Övertornea Belediyesi'nin sosyal demokrat meclis üyesi Per-Erik Muskos seksin sağlıklı yaşam faktörlerinden biri olduğunu gerekçe göstererek, personele çalışma saatleri içinde seks yapma olanağı tanınmasını isteyen meclis önergesi sundu.

 

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, yerel meclis üyesi Muskos önergesinde kasaba nüfusunun ve doğum oranının azalmasına dikkat çekerek, "Çocuk doğumları özendirilmelidir. Ayrıca seks mükemmel bir jimnastik şekli olduğu gibi, insan mutluluğu üzerindeki olumlu etkileri de bilimsel olarak belgelenmiştir. Böylece belediye bir taşla iki kuş vurmuş olur. Bu nedenle, kasabamızdaki personel sağlıklı yaşam saatinde eve giderek partneriyle seks yapmaya teşvik etmelidir" dedi.

 

42 yaşındaki belediye meclis üyesi, az çocuklu ailelerinin daha fazla çocuk yapmaları isteniyorsa, birbirlerine daha fazla zaman ayırarak daha fazla seks yapmalarına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

 

 

 

Muskos bu doğrultuda, evli olmayan personelin de seks saatinden yararlanması gerektiğini söyledi. Muskos, bu izin için çalışanların maaşından herhangi bir kesinti yapılmamasını önerdi.

 

İsveçli politikacının önergesi meclis üyeleri arasında gülüşmelere neden olurken, Muskos konunun şaka yapılacak yanının da olmasına karşın kendisinin ciddi olduğunu belirtti.

 

AFP'ye konuşan Muskos, çalışanların, mola saatini eşleriyle ya da sevgilileriyle birlikte geçirip geçirmediğini bilmelerinin ise mümkün olmayacağını kabul etti.

 

"Çalışanın, seks yapmak yerine, yürüyüşe çıkmayacağını garanti edemezsiniz" diyen Muskos, iş verenlerin bu konuda personellerine güvenmek zorunda olduğunu belirtti.

 

Muskos, sunduğu tasarının, meclisten geçmemesi için bir neden görmediğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Survivor'da elenen isim açıklandı22 Şubat 2017 Çarşamba 08:33
  • Hep Bakımlı Kalmak İçin 20 Akıllıca Yöntem21 Şubat 2017 Salı 14:00
  • Sizi Olduğunuzdan Çok Daha Yaşlı Gösteren 7 Makyaj Yanlışı21 Şubat 2017 Salı 13:55
  • Esra Eroldan RTÜK'ün cezasına sert tepki21 Şubat 2017 Salı 13:48
  • 21 Şubat Günün Menüsü21 Şubat 2017 Salı 12:12
  • 21 Şubat 2017 Salı Burç Yorumları21 Şubat 2017 Salı 11:58
  • Erkekler Burçlara Göre En Çok Nerelerinden Tahrik Olur?20 Şubat 2017 Pazartesi 21:20
  • Aşkta kaçan, kovalanır mı? Gider mi, kalır mı?20 Şubat 2017 Pazartesi 19:20
  • İkizlerin Duymaktan Bıktığı, Yaka Silkip Lanet Okuduğu 13 Soru20 Şubat 2017 Pazartesi 14:57
  • Alışveriş Yaparken Ucuza Getirmek İçin Başvurabileceğiniz 13 Yöntem20 Şubat 2017 Pazartesi 14:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti