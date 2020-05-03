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Çalışanların 5 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunması gerek

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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 testi yapılması için talepte bulunacak ilgili yerlerin daha kolay başvuruda bulunabilmesi için başvuru yapılacak yerlerle ilgili açıklama yaptı.
Çalışanların 5 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunması gerek

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 testi yapılması için talepte bulunacak ilgili yerlerin daha kolay başvuruda bulunabilmesi için başvuru yapılacak yerlerle ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ülke genelinde bulunan tüm restoranlar, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner,  pide, pizza gibi fast food yapan yerler, büfeler ve sandviç yapan yerler ve paket servisi yapan yerlerin, sadece yerinde paket servisi ve evlere servis yapalabilmesi için 5 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar, çalışanlarına gerekli Covid-19 testlerinin yapılabilmesi için başvuruda bulunması gerektiği hatırlatıldı.

Gerekli testlerin yapılması için Sağlık Bakanlığı’na gelerek talepte bulunmanın yanında daha hızlı ve kolay başvuru olabilmesi adına başka yerler de belirlendiği kaydedilen açıklamada, başvuru yapılabilecek yerler şöyle sıralandı: Sağlık Bakanlığı’na gidilerek veya internet üzerinden arsiv.saglik@gov.ct.tr adresine mail göndererek

İş yerlerinin bölgelerinde bulunan en yakın belediyeler

  • Cengiz Topel Hastanesi
  • Girne Akçiçek Hastanesi
  • Mağusa Devlet Hastanesi

Covid-19 testlerinin yapılması için talepte bulunacak iş yerlerinin, iletişim bilgileri, adresleri, kaç personel çalıştıracakları ve isimleri ile birlikte başvuru yapmaları gerektiği belirtilen Sağlık Bakanlığı açıklamasında, şöyle denildi: “Sağlık Bakanlığı Covid -19 testlerinin hangi tarihte ve ne zaman yapılacağı konusunda gerekli bilgiyi verecektir.

11 Mayıs 2020 tarihine kadar tüm testlerin yapılması gerektiğinden dolayı 5 Mayıs 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği önem arz etmektedir.

Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayanların iş yerleri faaliyete girmeyecektir.”

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