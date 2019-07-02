“Çalışanların ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneği hakkına el uzatılması karşısında sessiz kalmayacağız”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Anayasaya aykırı bir şekilde kanun hükmüne kararname ile çalışanların ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneği hakkına el uzatılması karşısında sessiz kalmayacaklarını” belirterek, “Hukuki süreç yanında her türlü eylem hakkımızı kullanarak mücadele edeceğiz” dedi.

Bengihan yazılı açıklamasında, UBP-HP hükümetinin “tasarruf” adı altına çalışanların ve emeklilerin yasal hakkı olan hayat pahalılığı ödeneğine göz diktiğini savunarak, hükümetin temmuz ayında maaşlara yansıtılacak hayat pahalılığından yüzde 2 kesinti yapmak amacıyla hazırlanan kanun hükmünde kararnameyi eleştirdi.

Bengihan şöyle dedi:

“Dörtlü Koalisyon Hükümeti’nin mali politikalarının Türkiye’ye güven vermediğini söyleyerek talimatla yeni hükümet kuranların mali politikalarının nasıl olacağı ortaya çıkmaya başladı… UBP’li hükümetler döneminde hatta şimdiki Başbakan Sayın Ersin Tatar’ın Maliye Bakanı olduğu dönemde maaşlara yansıtılması gereken fakat yansıtılmayan % 14.72’lik gasp ortada dururken, yani çalışanlara karşı borçlu iken alacaklı duruma geçilmesi tam bir aymazlık örneğidir.”

Bu kararnamenin “yangından mal kaçırırcasına” yapıldığını savunan Bengihan, “Anayasaya aykırı bir şekilde kanun hükmüne kararname ile çalışanların ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneği hakkına el uzatılması karşısında sessiz kalmayacağımızı, hukuki süreç yanında her türlü eylem hakkımızı kullanarak mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz” dedi.