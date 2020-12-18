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Çalışırken bulduğu 2 milyon liralık çeki sahibine teslim etti: ‘Ağlayanın malından gülene hayır gelmez’

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İstanbul Beşiktaş’ta temizlik işleri görevlisi Ahmet Şahin, caddedeki çöpleri süpürürken bulduğu 270 bin dolarlık (2 milyon 86 bin lira) çeki polise teslim etti: “Ağlayanın malından gülene hayır gelmez.”
Çalışırken bulduğu 2 milyon liralık çeki sahibine teslim etti: ‘Ağlayanın malından gülene hayır gelmez’

İstanbul Beşiktaş’ta temizlik işleri görevlisi Ahmet Şahin, caddedeki çöpleri süpürürken bulduğu 270 bin dolarlık (2 milyon 86 bin lira) çeki polise

Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan 33 yaşındaki iki çocuk babası işçi Ahmet Şahin, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Aytar Caddesi’ni süpürürken yerde bir çek fark etti.

Süpürgesine takılan çeki eline aldığına şaşıran Şahin, belediye ekiplerinin yönlendirmesiyle 270 bin dolarlık çeki Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim etti.

Şahin olayı şöyle anlattı, “O gün sabah her zamanki gibi işime başlamıştım. Öğleden sonra 14.30 sıralarında evime gitmek için çıktım. O sırada yol kenarını da süpürüyordum ve çek süpürgeme takıldı. Zaten üzerini okudum 270 bin dolar olduğunu görünce şaşırdım. Kendimi o kişinin yerine koydum. O para günümüzde 2 milyonun üzerinde bir paraya denk geliyor. İnsanların hakkı yenmez ben de götürdüm teslim ettim. ‘Buyurun ağlayanın malı gülene hayırlı gelmez‘ dedim ve çekini verdim.”

İş insanı olduğu öğrenilen çek sahibi ise Şahin’e teşekkür etti. 

teslim etti: “Ağlayanın malından gülene hayır gelmez.”

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