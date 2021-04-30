Çalışma Bakanı Çağman Tüm İşçi Ve Emekçilerin 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü’nü Kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, tüm işçi ve emekçilerin, dünyada birliğin, dayanışmanın, mücadelenin ve alın terinin bir sembolü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, tüm işçi ve emekçilerin, dünyada birliğin, dayanışmanın, mücadelenin ve alın terinin bir sembolü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Çağman, 1 Mayıs günü açık olacak olan iş yerlerinin, çalışanlarına ek mesailerini ödemekle yükümlü olacağını ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

“İŞÇİ SINIFI, ÖRGÜTLÜ VE KARARLI BÜYÜK BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ İLE TARİHE GEÇTİ”

Çağman 1 Mayıs nedeniyle yayımladığı mesajda, 1 Mayıs 1886’da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçilerin günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktığını belirterek, “İşçi sınıfı, örgütlü ve kararlı büyük bir mücadele örneği ile tarihe geçmiştir” dedi.

1889’da Paris Kongresi ile kurulan II. Enternasyonal’in, 1890 yılından başlamak üzere 1 Mayıs’ı işçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışma günü ilan ettiğine dikkat çeken Çağman, 1 Mayıs’ın, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele gününün önemli bir sembolü olduğunu vurguladı.

Çağman, “Daha güçlü ve başarılı bir toplum hedefiyle mevcut çalışma düzenini, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir düzeye çıkarmak, bunu yaparken de çalışanlarla ve onların örgütleriyle iş birliği içerisinde davranmak temel amacımızdır” dedi.

Bakan Çağman, her çalışanın insan onuruna yakışır bir ücrete, sosyal güvenliğe ve çalışma koşullarına sahip olmasının bakanlık olarak en büyük arzuları olduğunu kaydetti.

“1 MAYIS’TA AÇIK OLACAK OLAN İŞ YERLERİ ÇALIŞANLARINA EK MESAİLERİNİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR”

1 Mayıs’ın dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkede de resmi tatil ilan edildiğine işaret eden Çağman, 1 Mayıs günü açık olacak olan iş yerlerinin, çalışanlarına ek mesailerini ödemekle yükümlü olacağını ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Bakan Çağman “Tüm İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, dünyada birliğin, dayanışmanın, mücadelenin ve alın terinin bir sembolü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en kalbi duygularla kutluyorum” dedi.