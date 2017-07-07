Çalışma Bakanı Saner Fildişi Sahili Cumhuriyeti’ne gidiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Saner’e ziyaretinde Dışişleri Bakanlığı’ndan Hasan Varoğlu ve Basın Danışmanı Ahmet Orun eşlik edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, 10-11 Temmuz tarihleri arasında Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Abidjan şehrinde düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı 44. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak. Saner, sözkonusu toplantı için yarın adadan ayrılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Saner’e ziyaretinde Dışişleri Bakanlığı’ndan Hasan Varoğlu ve Basın Danışmanı Ahmet Orun eşlik edecek.