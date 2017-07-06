Çalışma Bakanı Saner, havanın güneşte çalışmaya uygun olduğunu öne sürdü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, Cafer Gürcafer başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği heyeti ile görüştü. Taraflar aşırı sıcak havalarda dışarıda çalışma ile iş sağlığı ve güvenliği konularını masaya yatırdı.

Bakan Saner, aşırı sıcak havalarda dışarıda çalışma ile iş sağlığı ve güvenliği konularında Başkan Gürcafer ile görüş alışverişinde bulundu.

GÜRCAFER: " 40 DERECEYİ AŞAN SICAKLIKLARDA İNSAN ÇALIŞTIRMAK BİR İNSANLIK SUÇU"

40 dereceyi aşan sıcaklıklarda insan çalıştırmanın bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Gürcafer, bu konuda yasal bir mevzuat değişikliği yapılarak soruna köklü çözüm üretilmesi için Bakan Saner’den destek istedi. Her yıl hava sıcaklıklarının yükseldiği günlerde paliyatif çözümler üretmek yerine hava sıcaklığı yükseldiği zaman otomatik olarak devreye girecek bir mevzuatın tartışılması gerektiğini kaydetti.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner’ie hassasiyetinden dolayı teşekkür eden Gürcafer, bu hususta hükümetin de Bakan Saner’in düşüncelerini destekler nitelikte politika üretmesi ve özellikle denetimler konusunda daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmesinin önemine vurgu yapan Gürcafer, yapı denetiminin hayata geçirilmesini istedi.

" Bu konularda birlikte hareket edelim, bu sorunları çözelim" diyen Gürcafer, sorunların çözümüne yönelik olarak kendi üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

SANER: " İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL DENETİMİN BİR PARÇASI; KONUNUN ÖZNESİ DEĞİL, NESNESİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner de K.T.İnşaat Müteahhitleri Birliği ile sıkı diyalog içinde hareket ettiklerini ifade ederek; kayıt dışı işgücü ve yabancıların çalışma izni konusunda ortak çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Düzenlenen Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası kapsamında 6382 kişinin aftan yararlandığını ve kayıt altına alındığını ifade eden Saner, kayıt dışı işgücünün kayıt altına alınması konusunda atılan adımların Bakanlığa olumlu yansıdığını belirtti.

İş sağlığı ve güvenlği konusunda da " Genel denetim yapılırsa tüm inşaatlar durur " açıklamasının arkasında durduğunu söyleyen Bakan Saner, bu konuya gösterdiği hassasiyetten dolayı göreve gelir gelmez Bakanlıkta KTMMOB’ya bağlı dört oda başkanı ile toplantı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yürürlükte olan inşaatlardaki iş sağlığı ve güvenliği tüzüğünün 1998 yılından beri güncellenmediğini, ilgili tüzüğün bugün hala daha İş Yasası’nın altında bulunduğunu belirten Saner, 2008 yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na rağmen tüzüklerin yenilenmediği eleştirisinde bulundu. "Bugün sadece konuşup eleştiri yapanlar keşke 2008 yılında inşaatlardaki iş sağlığı ve güvenliğini tüzğünü hayata geçirseydi de bizler de bu konuda daha farklı işlere imza atsaydık." diyen Saner, iş sağlığı ve güvenliğinin konunun öznesi değil, nesnesi olduğunu belirtti ve iş sağlığı ve güvenliğinin genel denetimin bir parçası olduğunun altını çizdi.

İnşaatın müteahitti, mühendisi, mimarı, şantiye şefi olmadan iş sağlığı ve güvenliğinden bahsedilemeyeceğini anlatan Saner, yenilenen inşaat tüzüğü ile birlikte inşaatta kimin sorumlu tutulacağının net bir şekilde ortaya koyulacağını, sorumluluğun da şantiye şefinde olacağını söyledi.

KTMMOB’ya bağlı dört odayla iş sağlığı ve güvenliği alanında sürdürülen tüzük çalışmalarının son aşamaya geldiğini kaydeden Saner, tüzüğün son şeklinin Başsavcılık ve Mevzuat Dairesi’ne gönderileceğini belirtti.

Saner, Bakanlığın bundan sonraki adımının da Belediyelerlerle yapı denetimi konusunda gerekirse Kaymakamlıkları da dahil ederek birlikte hareket etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Artan hava sıcaklıklarının insanların dışarıda çalışma koşullarını doğrudan etkilediğine değinen Saner, Bakanlığın bilimsel çalışmalar yapmak zorunda olduğunu ifade ederek gerek Avrupa’nın en güvenilir hava tahmin raporlarından gerekse KKTC Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilimsel verilere göre değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

“TEMMUZ VE AĞUSTOS’DA SICAKLIK KABUL EDİLEBİLİR LİMİTLERDE”

Bu bilimsel veriler ışığında hava sıcaklığının Temmuz ve Ağustos aylarında kabul edilebilecek limetlerde olduğunun gözlemlendiğini belirten Saner, bilimsel hava tahmin raporlarında herhangi bir sapma olduğu anda, Bakanlığının konuyla ilgili gerekli her türlü tedbiri almak için karar üretmeye hazır olduğunu kaydetti.

Saner konuşmasının sonunda " Bu konuyu maalesef bazı basın kuruluşları bilimsel verilere bakmadan ya da sırf muhalefet olsun, eleştiri yapsın diye gündeme getiriyor. Bizim amacımız her zaman üzüm yemek olacaktır ; bağcıyı dövmek değildir " dedi.