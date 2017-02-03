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Çalışma bakanı Saner, yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı

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Çalışma bakanı Saner, yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, yeni belirlenen asgari ücretle ilgili açıklama yaparak, tüm tarafların uzlaşısı ile bir ilk imza atmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

“Tüm tarafların uzlaşısı ile bir ilke imza atmaktan mutluluk duyuyorum”

“2 BİN TL’NİN ÜZERİNE ÇIKMAK İÇİN HÜKÜMETİMİZ, BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN’ÜN DE DESTEĞİYLE BÜYÜK BİR KARARLILIK GÖSTERDİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, yeni belirlenen asgari ücretle ilgili açıklama yaparak, tüm tarafların uzlaşısı ile bir ilk imza atmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Saner konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Belirlenecek yeni asgari ücretin 2 bin TL’nin üzerine çıkartılması için hükümetimiz, Sayın Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de desteğiyle büyük bir kararlılık göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak tüm tarafların oy birliği ile yeni asgari ücretin birlikte belirlenmesinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu anlatan Saner, şöyle devam etti:

 “Tüm tarafların uzlaşısı ile bir ilke imza atmaktan mutluluk duyuyor, katkı koyan İşçi Sendikaları Federasyon Başkanı ve ekibine, İşveren Sendikası temsilcisi ve üyelerine, kamuda bize destek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”

“OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ”

Açıklamaya göre bugün gerçekleşen Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısına,  işveren tarafı adına Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Vekili Mustafa Araoğlu ve işçi tarafını temsilen Hür-İş Başkanı Yakup Latifoğlu katıldı.

Tarafların görüşlerini sunmasından sonra Komisyon, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren asgari ücretin saatlik brüt 11.65 TL; günlük brüt 93.23TL; haftalık brüt 466.15TL ve aylık brüt 2,020 TL olmasını oylamaya sundu. Bu öneri ilk kez işçi,  işveren ve hükümet taraflarının oybirliği ile kabul edildi.

 

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