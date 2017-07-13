Çalışma Bakanı Saner'e mesaj var

13.07.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hamza Ersan Saner, 12-16 arası özellikle inşaatlarda çalışanlar için güneşte çalışma yasağı getirdiniz. Yasaklamadan sonra saat 12.44’de inşaat işçileri binaların tepesinde lingiri, orta katlarında da pirili oynuyordu. Bunun yanısıra Girne’de vitrin camının değişimi sırasında camın patlaması sonucu 38 yaşındaki Şevket Yılmaz yaralanarak iş kazası kurbanları arasına girdi. Sn. Bakan yasaklara rağmen birilerinin anası ağlarken birileri de geride playback yapıyor. Sizi tenzih ederek, bu insanları acımasızca çalıştıranlara söylüyorum. Bazı insanlar söze gelince edebiyatın turşusunu bile kuruyor, da icraata gelince turşunun içindeki hıyar kadar olamıyor. Bütün mesele bu.

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Sn. Volkan Faiz, babaanneni hala daha ameliyat edecekler. Bir kalça kırığı Cuma’dan beri bekliyor pes yani diyorsun. Vallahi senin Babaannenin kalça kırığı ameliyatı tren yolları gibi uzayıp gidiyor. Cuma kırılan kalça kemiği için Pazartesi denildi. Pazartesi yok Salı yapalım esprisi yapıldı. Salı sallanınca, Çarşambada karar kılındı. Bit tabi o da olmadı. Bence bu ameliyatı 31 Şubat’ta yapsalar çok iyi olacak. Ne dersin? Sevgili Volkan, bunları boşuna suçlamayın. bunlar kullanıcı hatası değil, bunların yürekleri doğuştan defoludur.

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Sn. Sadık Gardiyanoğlu, son günlerde benim ağzımdan konuşanlar var.Değil söylemeyi, asla düşünmediğim konuları bile ben söylemişim gibi sağda solda konuşanlara birçift lafım var.İlçe Başkanlığım ve öncesindede benim çalıştığım ve harcadığım eforun 1/10 kadar çalışmayanlar, sadece dedikodu ile pirim yapmaya çalışanlar günü geldiğinde hesabını tek tek verecekler.Beni aşağı çekemezsiniz, beni frenleyemezsiniz. İlk önce Partinize ve emekçiye saygı k göstereceksiniz.Seçilmek mi istiyorsunuz? Adam gibi çalışacaksınız diyorsun. Sevgili Sadık, seçim ufukta kendini göstertmeye başladı. Eh sende çalışkanlığın ile bir gönülde bir çiçek olmak yerine birçok gönülde buket olmaya başladın. Ah be Sadık, bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzel ve tatlıdırlar ki; hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

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Sn. Tolga Atakan sosyal medaydaki paylaşımında, Nasreddin Hoca yaşasa söyleyecek kelam bulamazdı.. "Dur yapalım bir icraatcık da şirin görünelim" deyince böyle oluyor işte. Sonra da bol keseden. "ama devlet yönetmek ciddiyet ister" Hay ben sizin ciddiyetinizi diyorsun. Da, ciddiyet ve cibilliyet hak edende olur. Anayasa birkez delinmekle bir şey olmaz diyenler, Anayasayı kevgire, babayasa, ciddiyet ve cibilliyeti de kalbura çevirdiler.

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Sn. Sıdıka Elbasan, bu hayat benim. Yarısını başkaları için yaşadım. Geriye ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum. Belki kırk yıl, belki bir gün. Geriye kalanı benim. Ben nasıl istiyorsam öyle geçecek. Ben bu gemiden mutlu ineceğim diyorsun. Mutluluk tabi ki her insanın hakkıdır. Özellikle Tanrının sevdiği kullarının. Tanrının sevdiği kullarından olduğun için sanırım mutluluk paydasında sana çok ayrı bir yer tahsis edilecek. Sevgili Sıdıka, ful çeken bataryan ile hem insanların hemde mutluluğun kapsama alanına girdin. Kızlar beyaz yatlı prenslerini beklerken sen mutluluğu zaten yakalamışsın. Bu nedenle doya doya onu yaşamaya bak.

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Sn. Mustafa Evliya, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta Spor” konulu 2. Fotoğraf Yarışması’nda üçüncü geldin. KTSYD’nin 3’ncülük ödülü olarak sana verdiği 1000 TL’yiKanser Derneğine bağışlaman büyük takdir topladı. Bu davranış cebi şişkin, cüzdanı dolu olanlara çok iyi bir örnek teşkil etti. Tabi anlayana. Sevgili Mustafa, Spor camiası, herkese graso ve yağ gibi yapışanı değil, kendine yakışanı sever. Ve spor camiasında seviliyorsun.

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Sn. Ahmet TolgayAN İTİBARIYLA: Saat 13.47... Karşımızdaki arsada 2 inşaat var. Apartmandaki kalıpçı ve demirci ustaları istirahate alındı.Diğer inşaattaki işçiler ise olağanüstü gürültü çıkararak içeride çalışıyorlar, müştemilat yıkıyorlar. Güya güneşte değiller. Ama sıcakta. O işçilere istirahat hakkı tanımayan taşeron, sıcak öğle üstünde çevredekilere de istirahat hakkı tanımamak gibi bir vurdumduymazlık içinde diyorsun sosyal medyadaki paylaşımında. Ahmet abiciğim, çalışan bu insanlar yıllanmış şarap gibi olsa kaç yazar.Bu çalışanların da insan olduğunu düşünemeyen adam turşu olduktan sonra. Ve en önemlisi bir zamanlar toz konduramadıklarımız şimdi kirden görünmez oldu. Ne diyelim?

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Sn. Osman BalıkçıoğluBir şey yazmayım diyorum ama olmuyor. Yine kendilerini barış meleği gibi gören bir kısım insan Londra'da yaşayanlara uzaktan Gazel okumayın demeye başladılar. En az sizin kadar Londra'da yaşayan Kıbrıslılar da barış istiyor. Aradaki fark, uzaktan baktıkları için adada barış yapacak iki tarafın henüz var olmadığını daha iyi görebiliyorlar diyorsun. Da, oralarda yaşayanların çoğunu tenzih ederek söylüyorum. Öyle kişiler var ki, 1960 yılında İngiltere’ye geldim. Fish ve döner dükkânım var fırsat bulamadım. Oraya daaa ya iki defa yada üç defa gittiiimmm diyor. Ama oraşta siz ‘Gavur’ ile yaşamayacaksınız. Bak deyim size toprak da vermeyeceksiniz derim diyor. Allah Allah sence bu insanların söz söyleme hakkı varsa ben gabellayı önüme koyar tamam haklısın gardaş derim. Osman gardaş bence varlığı yetersiz olanın, yokluğu kayıp değildir. Sen ne dersin

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Sn. Hasan Felek, yaptığınız açıklamada, Dev-İş’in bir süreden beri demokratik kitle örgütleriyle birlikte konuyu gündemde tutarak kamuoyu yarattığı, buna karşılık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’in sıcaklıkların normal olduğu noktasında ısrarcı davrandığını anımsattınız. Vallahi bence de Sayın Bakan haklı. 43 derece gölgede, güneş altında da 53 derece çok mu? Siz gidin Kalahari çölündeki sıcaklığı bir görün. Görün ki, 16 derecede makam odasında oturan, oradan klimalı Mersedesi ile evine giden bakanı böyle basit şeyler ile uğraştırmayasınız. Sn. Felek, Anladım ki; siyasiler, susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysaki sen, ben ve vatandaş istediği kadar hayatımızdadırlar. Göz yumduğumuz kadar dürüst ve sustuğumuz kadar insandırlar.