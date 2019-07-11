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Çalışma Bakanı Sucuoğlu Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk basının, çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişmesinde çok önemli rol oynadığını belirterek tüm basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.
Çalışma Bakanı Sucuoğlu Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Bakan Sucuoğlu’nun gün dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle:
 

“Kıbrıs Türk basını,  ilk Türkçe gazete Saded’in 11 Temmuz 1889’da yayımlanmasından günümüze kadar, mesleki ilkeleri ve bağlı olduğu etik değerler doğrultusunda, Kıbrıs Türk Tarihi’nin yazılmasına hem tanıklık etmiş, hem de tarihin şekillenmesinde öncü olmuştur. Büyük  özveri isteyen ve en meşakkatli meslekler arasında yer alan basının demokrasiye katkısı büyüktür.
 

Basın çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde Bakanlık olarak çalışmaya her zaman hazır olduğumuzu bu vesileyle vurgulamak isterim 
Dördüncü kuvvet olarak kabul edilen basında emek veren çalışanlarının en iyi koşullarda çalışma ve gelişmelerinin sağlanması, hak ve menfaatlerinin korunmasının öneminin bilinciyle Kıbrıs Türk Basını’nın vefakâr çalışanlarının Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım”

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