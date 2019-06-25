Çalışma Bakanı Sucuoğlu LTB Başkanı Harmancı'yı kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'yı kabul etti.

Çalışma Bakanlığında yer alan görüşmede, Harmancı'ya LTB Meclis üyesi Faiz Camgöz eşlik etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı burada yaptığı konuşmada, bakan Sucuoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek, daha önce de çalıştığı Sucuoğlu ile yeni dönemde de çalışmanın ve sorunlara çözüm bulmalarının kolay olacağına inanç belirtti.

BELEDİYELERİN GERİYE DÖNÜK İHTİYAT SANDIĞI VE VERGİ BORÇLARI SORUNU…

Harmancı, hükümetten ve bakanlıktan beklentilerinin, belediyelerin geriye dönük ihtiyat sandığı ve vergi borçları sorununun çözülmesi olduğunu, kendilerinin de önerileri olacağını ifade etti ve ortak payda da buluşabileceklerini söyledi.

Önceki hükümet döneminde başlatılan çalışmaların bu dönemde de sürdürülmesini isteyen Harmancı, Yerel yönetimler değişiklik yasası, Kadın sığınma evi, çocuk kreşi ve Lefkoşa'da belli bölgelerde kamusal faydaya yönelik çalışmalar yapabileceklerini kaydetti.

Harmancı, hükümetin uzun soluklu ve istikrarlı olmasını da temenni etti.

SUCUOĞLU: “YEREL YÖNETİMLER DEĞİŞİKLİK YASASI REFORM NİTELİĞİNDE…YIL SONUNA BİTER İNANCINDAYIM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Yerel yönetimler değişiklik yasasının reform niteliğinde olduğunu ve 2019 sonuna kadar biter inancında olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, yasa ile ilgili bakanlar kurulunda sunum yapıldığını, sona gelindiğini ifade ederek, tamamlanması için ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

” SOSYAL SİGORTA VE İHTİYAT SANDIĞI DA DAHİL DİĞER BORÇLARLA İLGİLİ YENİDEN DÜZENLEME GÜNDEMDE”

Sosyal sigorta borçları ve ihtiyat sandığı da dahil diğer borçlarla ilgili yeniden düzenleme yapılması için açılım yapacaklarını ifade eden Sucuoğlu, amaçladıklarının halka hızlı hizmet olduğunu söyledi.

LTB ile birlikte özellikle sosyal sıkıntıları çözebileceklerini, örneğin bakıma muhtaç çocuklar, sığınma evi gibi konularda çözümler üretebileceklerini ifade eden Sucuoğlu, Lefkoşa ve Mağusa’da yaşlı bakım evi projesi ile ilgili arazi bulunduğu, bugün yerinde tespit çalışmaları yapılacağını, tespitin ardından da hızlı bir şekilde hizmete açmak için çalışacaklarını belirtti.

Haspolattaki Engelsiz yaşam evinin de 2020'de tamamlanacağını ifade eden Sucuoğlu, özellikle Lefkoşa'da bakıma muhtaç çocuklara, kadınlara birlikte hizmet verecek bir yapıyı oluşturmak istediklerini belirterek, "Amaç halka en kısa, pratik, hızlı zamanda hizmet götürmektir. LTB ile çok iyi ilişkiler bu dönemde daha da geliştirilecek" dedi.