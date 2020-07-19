Çalışma Bakanı Sucuoğlu:”Kıbrıs Türk Halkı 20 Temmuz Barış Harekatı ile can güvenliği ve özgürlüğünü teminat altına aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta insanca yaşama ve var olma hakkını korumak için 1963’ten 1974’e kadar çok zorlu mücadeleler verdiğini ve 20 Temmuz Barış Harekatı ile can güvenliğini ve özgürlüğünü teminat altına aldığını kaydetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“20 Temmuz 1974, Rum-Yunan tarafının, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hayaline son veren, Kıbrıs’ta Türklere ve Rumlara barış getiren, Yunan cuntasını ortadan kaldıran; KKTC Devleti’nin egemen varlığının temelinin atıldığı ; Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bağımsız, özgür ve egemen bir halk olarak varlığının geleceğe taşındığı tarihi bir gündür.

20 Temmuz Barış Harekatı’ndan bugüne kadar geçen 46 yılda Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin desteği ve iş birliğiyle her türlü haksız baskı ve izolasyona rağmen imkanları zorlayarak büyük gelişmeler sağlamıştır. Kıbrıs Türk halkı, Anadolu halkının sonsuz desteğini her zaman yanında hissetmekte ve Türkiye Cumhuriyeti ile ülkemizin sarsılmaz bağlarla bağlı ilişkilerinin önemini çok iyi bilmektedir.

Başta özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’na katılıp omuz omuza savaşan Mehmetçik ve Mücahitlerimize şükranlarımı iletir, tüm şehitlerimizi rahmetle anar, Kıbrıs Türkü’nün Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlarım. "