Çalışma Bakanı Sucuoğlu'ndan 'af' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,TV Güneş’e konuk oldu ve Bakanlığa geldiği günden bu zamana yaptığı çalışmalarla Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, hedeflerini de anlattığı programda iş dünyasına da müjde verdi. Faiz Sucuoğlu çalışma yaşamı için bir genel af düşündüklerini söyledi.

“KAYIT DIŞILIĞIN ORANI YÜZDE 20,44”

Son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi olan kayıt dışılık ile ilgili konuşan Sucuoğlu, veriler ışığında kayıt dışılığın yüzde 20,44’e çıktığını ve bu rakamın çok yüksek olduğunu, her 5 kişiden birinin kayıt dışı olduğunu vurguladı. Bu durumun iki sakıncası olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu, “birinci sıkıntı bir insanın kayıt dışı olmasıdır, insanı anlamda sıkıntıdır, örneğin sağlıkta sıkıntı yaşasa gidebileceği bir hastane yoktur ve para ödemek zorunda kalacaktır, bir de devlet açısında sıkıntı vardır, buradaki en büyük amaçladığımız nokta, bu rakamı aşağılara çekebilmektir” ifadelerini kullandı.

“GENEL AF ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Bu sorunu minimize etmek için çalışma içinde olduklarının altını çizen Sucuoğlu, geniş kapsamlı çalışma içerisinde olduklarını, ekim ayı başında komiteye gidecek şekilde genel affı çıkarmayı düşündüklerini söyledi.

“İNSAN KAÇAKÇILIĞI NOKTASINA GELMİŞ”

Sucuoğlu, bazı formüller düşündüklerini de belirterek, Ercan havalimanında ciddi kontrol sistemi yaratmak istediklerini ifade etti. Mevcut yapının geçen süreçte insan kaçakçılığı noktasına geldiğini vurgulayan Sucuoğlu, gurupların oluştuğunu ve bu gurupların farklı ülkelerden insanları getirerek çalıştırdıklarını kaydetti.

“PRİMİNİ DÜZGÜN YATIRANA MÜKAFAT”

Sucuoğlu’nun iş dünyasına bir de güzel haberi vardı. Kayıt dışılığı kontrol altına aldıktan sonra primleri düzgün yatıran işverenlere mükafatlarının olacağını müjdeleyen Sucuoğlu, “Düzgün yatırım yapanların isimlerini de ilanlarla halka sunacağız. Kayıt dışılığı kontrol altına alma hedefimiz var” dedi.

“YARISINI BİZ ÖDEYECEĞİZ”

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bir soruya da Sucuoğlu, “Sağlık Bakanlığı döneminde de üzerinde çalıştığımız bir konuydu, geldiğimiz gün itibariyle önümüze getirdik, bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama istediğimiz şekilde gitmedi ama hızlandıracağız. Yıl sonuna kadar bakanlığımızı ilgilendiren kısmı bitireceğiz. Şu an tabipler birliği ile görüşme olacak, genel sağlık sigortasına gidecek yolun ilk adımını atıyoruz, radyolojik tetkikler konusunda bunu sigortalılara açıyoruz. Örneğin MR çektiniz ve ücreti 100 tl, bunun yarısını biz ödüyoruz. Tüm sigortalılar istediği yerde muayene olacak, 3. Aşama da ameliyatlar gelecek. Peyderpey adımlarımızı atacağız” şeklinde cevap verdi.

“ENVANTERİ ÇIKACAK”

Gündemin bir başka önemli maddesi olan Maraş ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu şu şekilde konuştu:

“Maraş bölgesi büyük oranda vakıfların elinde olan toprak parçasıdır. İngiliz döneminde İngiliz gayri yasal bir şekilde tapu çıkardı ama orijinal olarak bu topraklar Osmanlıdan kalan vakıf malıdır. Şimdi envanteri çıkacak. Bu açılımdır. Bu peyderpey açılımlar yapılacak, belki de ileride bizim kontörlümüzde güneyden ve bizden yerleşme olabilir.”

“50 YILIMIZ GİTTİ”

Kıbrıs konusuna ilişkin de konuşan Sucuoğlu federasyon derken 50 yılın gittiğini, adada 2 ayrı, din, dil ve ırkın olduğunu, buna rağmen aynı çatı altına zorla sokulmaya çalışıldığını söyledi ve bu durumu “akıntıya karşı kürek çekmek” olarak niteledi.

Kayda değer adım atılmadığına vurgu yapan Sucuoğlu, “Dünyada en uzun süren görüşmelerin bir tanesidir. Çekostovakya kadife ayrılık yaşadı ama elçisi burada iki tarafı zorla bir çatı altına sokmaya çalışıyor. Zoraki anlaşma iç huzuru bozar. Biz sanki 74’den beri defansta oynadık, hiç atak yapmadık, şimdi bizim atak yapma zamanımız. 50 yıllık sürenin kaybı büyük oldu, bir 50 yıl daha bekleyecek durum yoktur. Başka alternatif çözümlerin masada olması lazım, muhatabımız da anlaması lazım. Anavatan olmasa büyük sıkıntılar yaşayacağız, belki de azınlığı kabul etmemiz gerekecek. Bizim için önemli olan arkamızda duran 82 milyon Türkiye. Filistin’e bakın, İsrail sürekli tokat atıyor, çünkü arkalarında biri yok. garantörlüğü konuşmayalım bile. Halkımız da aynı fikirde” şeklinde sözlerini tamamladı.