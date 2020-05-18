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Çalışma Bakanı Sucuoğlu’ndan Yangın Mesajı

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Çalışma Bakanı Sucuoğlu’ndan Yangın Mesajı
Çalışma Bakanı Sucuoğlu’ndan Yangın Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu,Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde çıkan yangın nedeniyle, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sucuoğlu yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde etkili olan ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında ağaçlarla birlikte ciğerimiz, yüreğimiz yanmıştır.

Öncelikle Kalkanlı ve Tepebaşı bölgesindeki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz mümkün olan en kısa zamanda kimsenin zarar görmeden ve daha geniş alana sıçramadan yangının tamamen kontrol altına alınabilmesidir. 

Yangının kontrol altına alınması için, en zor günümüzde her zaman yanımızda bulunarak ülkemizi yalnız bırakmayan ve bölgeye yangın helikopteri temin eden Anavatan Türkiye’ye, canla başla yangına müdahalede bulunan bölge halkına, itfaiye, sivil savunma,belediye ekiplerine ve askerlerimize ayrıca teşekkür ediyorum.”

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