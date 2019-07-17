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Çalışma Bakanı Tabipler Birliğini kabul etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu,  Özlem Gürkut başkanlığındaki Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti.
Çalışma Bakanı Tabipler Birliğini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, özellikle sağlık alanında yeni bir açılımın gündemde olduğunu, bunun Genel Sağlık Sigortası için mini bir prova olacağını kaydederek, “Ağustos -eylül gibi bu konuda tam anlamıyla son noktaya gelme hedefindeyiz” dedi.

 

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu sağlıktaki bazı adımlarla ilgili açıklama da yaptı.

Sucuoğlu, özel sağlık hizmeti veren kuruluşlarla belli ücretlendirmede anlaşılması karşılığında, belirli tetkiklerin yüzde 50’sinin karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

İlk adımı simir, mamografi, kolonoskopi, tomografi, MR, ve gastroskopi tetkiklerinin oluşturduğunu kaydeden Sucuoğlu, başarılı olunması halinde bunu muayenenin takip edeceğini, bu sayede  hastanelerdeki yoğunluğun bir ölçüde hafifleyebileceğini dile getirdi.

Sağlığı ilgilendiren yasaların da bu arada hazırlanması yönünde düşünceleri olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Mini adımlarla önümüzü görmek anlamında sağlıkta bu açılımları düşünüyoruz. Ağustos -eylül gibi bu konuda tam anlamıyla son noktaya gelme hedefindeyiz” dedi.

GÜRKUT: “SAĞLIKTA HEP BİRLİKTE İYİ İŞLERE İMZA ATILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, örgütün sağlığın geliştirilmesi, her vatandaşın çağdaş standartlarda adil bir sağlık hizmeti alabilmesi için çalıştığını söyledi.

Bu amaçla atılacak adımlara her zaman destek vereceklerini kaydeden Gürkut, Tabipler Birliği’nin  görüşlerini Bakan Sucuoğlu’na iletti.

Gürkut Sucuoğlu’na yeni görevinde başarılar dilerken, sağlık alanında hep birlikte iyi işlere imza atılmasını temenni etti.

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