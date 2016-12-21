Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, 13. Maaşların bugün ödendiğini duyurarak, bakanlığın borcu olduğuna dair iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. Ayni zamanda asgari ücret konusunda da değinen bakan, komisyonun yarın toplanacağını açıkladı.

Bakan Saner, Sosyal Sigortaların 13. maaşlarının ödenebilmesi için 46 milyon Türk Lirası borçlanmaya ihtiyaç duyulduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını ifade ederek, 11 milyon TL borçlanılarak ödemelerin yapıldığını açıkladı.

Saner, Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışma ve Başbakan’ın talimatı doğrultusunda Maliye’den aktarılan rakamın üzerine 11 milyon Türk Lirası borçlanarak 13. Maaşları ödediklerini kaydetti.

Saner, “ 6 ay önce Bakanlığa geldiğimizde tüm 13. Maaşlar nasıl ödenmesi gerekir? Bu konuda atmamız gereken adımlar nelerdir? Sosyal sigortaların genel durumu nedir? diye ne söylediysek bugün de aynı noktadayız ve aynı kararlılıkla 13. Maaş ödenecek dedik. Bugün de 13. Maaşı ödedik. Kısmetse ay sonu da tüm maaşları ödeyip 2016’yı kapatacağız” dedi.

Bakan Saner BRT’ye yaptığı açıklamada Sosyal Sigortaların bankalara 140 milyon, ihtiyat sandığına ise 100 milyon artı faizleri borcu olduğunu belirtti.Bu borçların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından nasıl kapatılacağı yönünde de fikir ortaya koyduklarını anımsatan Saner, bu fikirleri ortaya koyarken de üç tane esas önemli maddeye değindiklerini söyledi.

Saner, “Hep şunu söylemişimdir. Sosyal Sigortalar Dairemiz 12 prim topluyor. 13 maaş ödüyor. Dolayısı ile 12 prim toplayıp 13 maaş ödemek bu Daireye bir sıkıntı yaratıyor. Bu sıkıntı nasıl aşılabilirin yöntemlerine baktığımızda bunun için de 3 tane ciddi yöntem vardır: Birincisi Maliye bunu subvanse edecektir demektir ki bu en kolay yöntemdir. İkincisi , yaşı yükselteceksiniz demektir. Üçüncü yöntemde ise, primi esas kazanç üzerinden bu sosyal sigorta maaşlarını toplayabilmek için 13. Maaşı ortadan kaldıracaksınız. Ama biz göreve geldiğimiz günden itibaren bu 13. Maaşın kalkmayacağını çok net söyledik bunun yerine de çalışan sayısının ödediği emekli sayısını artırmamız gerektiğini ifade ettik. Göreve geldiğimizde 2,52 çalışan bir emekliyi öderken şu anda 2,64 çalışan bir emekliyi öder. Bu sayıyı 3 ve üzerinde 4’e doğru yükselttiğimizde zaten bu 13. Maaş ödeme problemi de ortadan kalkacaktır” dedi.

Sosyal Sigortaların gelirinin giderini karşıladığını belirten Saner, bu yıl itibarı ile şu anda tam net olmasa da 6 milyon gibi bir artı verecekleri düşüncesinde olduklarını da kaydetti.

Sosyal Sigortalar’a 91 bin 622 kişinin yatırım yaptığını kaydeden Saner, son çıkan affın ardından bu rakama bin 200 kişinin daha eklendiğini açıkladı.

Saner buna ek olarak kaçak durumda bulunan 3 bin kişinin daha kayıt altına alındığını, bu nedenle Ocak ayında Sosyal Sigortalar’da ciddi bir artış beklediklerini belirterek “ Böylece sisteme yüzde 3 eklenecek. Bu da çalışanın emekliyi ödeme oranını artırarak sistemi biraz daha rahatlatacak” dedi.

Saner: " 2017 yılının ilk asgari ücretini belirlemek için Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yarın Toplanacak "

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner BRT’ye yaptığı açıklamada ayrıca asgari ücretin ilk toplantısının yarın yapılacağını söyledi. Sivil toplum örgütleri, sendikalar ve işverenlerin bu konudaki taleplerini dinleyeceklerini belirten Saner, “ İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu kurulalı asgari ücretin Ocak ayında belirlendiği çok enderdir. Geçtiğimiz yıl biz bunu Temmuz ayında ancak gerçekleştirebildik. Ve bir ilke imza atmıştık. “ dedi.

Bakanlık olarak yarın tüm sendikalar ile bir araya geleceklerini belirten Saner, onların da görüş ve önerilerini aldıktan sonra, hükümetin de bu konudaki düşüncelerini ortaya koyacağını sözlerine ekledi.