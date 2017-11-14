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Çalışma Bakanı'nın kıyağı mı?

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Çalışma Bakanı'nın kıyağı mı?
Çalışma Bakanı Hamza Ersan Saner’in, evinde temizlik işleri yapan, Boğaz’da ikamet eden bir kadının bakanın kıyağı ile hem sosyal yardım maaşı aldığı, hem de çalışarak ayrı bir gelir elde ettiği öne sürülüyor.

Taner ULUTAŞ/Detay Gazetesi

Kanal T’de yayınlanan Ateş Hattında yapılan bir ihbarda Hamza Ersan Saner’in evinde belli günler temizlik işleri yapan bir kadının, bakanın torpili ile sosyal yardım dairesinden 980 TL yardım maaşı aldığı, ayrıca bir Gece Kulübü Patronunun evinde degünlük 120 TL ücretle haftanın 3 günü çalıştığı öne sürüldü.

Sosyal Yardım Dairesinden maaş alan birisinin yasalara göre çalışamayacağı kaydedilirken, bahse konu kadının hem bakanın evinde hemde bir gece kulübü patronun evinde yasalara aykırı olarak çalışmasına göz yumulduğuna vurgu yapıldı.

Yine Kanal T’de yayınlanan Ateş Hattına telefon ile bağlanan ismi bizde mahfuz bir kadın yaptığı açıklamada, Mağusa’da babasını ve eşinin rahatsızlığı nedeni ile tedavi için ambulans ile hastaneye götürüldüğünü, ambulans ile hastaneye götürülmelerine karşın sosyal yardım dairesinin bu durumu kaale almadığını ve görmezden geldiğini öne sürdü. Yardıma muhtaç durumda oldukları için sosyal yardım dairesine baş vurmalarına karşın orada çalışan memurların yüzlerine bile bakmadığını belirtti.

Ayni kadın açıklamasına devamla “yüzüme bakmamayı bırakın dilekçemi bile almadılar. Bir tarafta bakanın torpil kullanarak maaş bağlattığı dışarıda da çalışan bir kadın. Bir diğer tarafta torpilsiz bizim gibi gerçekten yardıma muhtaç vatandaşlar “ifadesinde bulundu.

 

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