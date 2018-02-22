Çalışma Bakanlığı denetimleri sürüyor... 1 kreş kapatıldı, 1 kreşe ise uyarı

Kreş denetimleri artacak

Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin denetimi , "Özel Kreş Açılış, Çalışma ve Denetimi Emirnamesi" kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin uhdesindedir ve kreşler Daire tarafından yılda en az bir defa olmak üzere rutin olarak denetlenmektedir. Özel kreşlerin izinleri, çalışma, koşulları ve personel şartları Daire tarafından kontrol edilmektedir.

Son günlerde, sosyal medya aracılığıyla ülkemizde faaliyet gösteren kreşlerin denetimlerinin arttırılması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na talepler gelmiştir.

Bunu dikkate alan Sosyal Hizmetler Dairesi, bugün Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da denetimlere çıkmıştır.

Mağusa’da 3, Girne’de 3 ve Lefkoşa’da 3 olmak üzere toplam 9 kreşi denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde, Girne’de 1 kreşte eksiklikler tespit edilerek yazılı uyarı verilmiş; Lefkoşa’da ise bir kreş yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği için kapatılması yönünde yasal süreç başlatılmıştır. Kreş denetimlerine Bakanlğımıza bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri de katılarak, çalışanların sosyal güvenlik yatırımları da kontrol edilmiştir.

Bakanlığımıza bağlı birimler; konuya hassasiyet göstererek ülke genelinde faaliyet gösteren kreşleri etkin şekilde denetlemeye devam edecektir.

Kreşlerle ilgili ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 22 73 743 numaralı telefondan Sosyal Hizmetler Dairesi’ne ulaşabilir.