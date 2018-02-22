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Çalışma Bakanlığı denetimleri sürüyor... 1 kreş kapatıldı, 1 kreşe ise uyarı

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Çalışma Bakanlığı denetimleri sürüyor... 1 kreş kapatıldı, 1 kreşe ise uyarı
Kreş denetimleri artacak

Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin denetimi , "Özel Kreş Açılış, Çalışma ve Denetimi Emirnamesi" kapsamında  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin uhdesindedir ve kreşler  Daire tarafından yılda en az bir defa olmak üzere rutin olarak  denetlenmektedir. Özel  kreşlerin izinleri, çalışma, koşulları ve   personel şartları  Daire tarafından kontrol edilmektedir.

Son günlerde,  sosyal medya aracılığıyla ülkemizde faaliyet gösteren kreşlerin denetimlerinin arttırılması   konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na talepler gelmiştir. 

Bunu dikkate alan Sosyal Hizmetler Dairesi, bugün Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da denetimlere  çıkmıştır.

Mağusa’da 3, Girne’de 3 ve Lefkoşa’da 3 olmak üzere toplam 9 kreşi denetlenmiştir.  Yapılan denetimlerde, Girne’de 1 kreşte eksiklikler tespit edilerek yazılı uyarı verilmiş; Lefkoşa’da ise bir kreş yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği için  kapatılması yönünde yasal süreç başlatılmıştır. Kreş denetimlerine Bakanlğımıza bağlı  Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri de katılarak, çalışanların sosyal güvenlik yatırımları da kontrol edilmiştir.

kres.pngBakanlığımıza bağlı birimler; konuya hassasiyet göstererek  ülke genelinde faaliyet gösteren kreşleri etkin şekilde  denetlemeye  devam edecektir.

 Kreşlerle ilgili ihbarda  bulunmak isteyen vatandaşlarımız 22 73 743 numaralı telefondan Sosyal Hizmetler Dairesi’ne  ulaşabilir.

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