 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.183
  • Altın 141,746
  • Dolar 3,6265
  • Euro 4,1461
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Çalışma Bakanlığı duyurdu: 3 gün boyunca güneş altında çalışmak yasaklandı

» »
Çalışma Bakanlığı duyurdu: 3 gün boyunca güneş altında çalışmak yasaklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önümüzdeki 3 gün boyunca güneş altında çalışmanın yasaklandığını duyuran bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi’nin yapmış olduğu son meteorolojik değerlendirmeler ve Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesi  ışığında;  çok sayıda sektör temsilcisi örgütün  hassasiyetini  de dikkate alarak;  ülkemizde hava sıcaklığının  12,13 ve 14 Temmuz tarihleri arasında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklendiğinden; dışarıda çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla,  22/1992 Sayılı İş Yasası’nın 36’ncı Maddesi'nin verdiği yetkiye dayanarak, 12.00-16.00 saatleri arasında  dışarıda, açıkta (güneş altında) çalışma yapılmasını yasaklamıştır.

Çalışanlarımız ve vatandaşlarımız 12,13 ve 14 Temmuz tarihlerini kapsayan, 12.00-16.00 saatleri arasındaki uygulamaya aykırı  çalışma tespit etmesi halinde; Bakanlığımıza bağlı ALO 102 İhbar Hattı’na ulaşabilecektir.

Tüm işverenlerimizin ve çalışanlarımızın Bakanlığımızın aldığı bu karara duyarlılık göstermesi önemle rica olunur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Denktaş: Dünyaya kendimizi anlatmalıyız11 Temmuz 2017 Salı 15:20
  • Özgürgün!den "82. vilayet" açıklaması11 Temmuz 2017 Salı 15:15
  • Hamitköy'deki kaza: Bebeğin alındığı iddia ediliyor11 Temmuz 2017 Salı 14:25
  • Akıncı, Çavuşoğlu ile telefonda görüştü11 Temmuz 2017 Salı 14:21
  • Zaroğlu: “Ötekileştirme ve ayrımcılık”11 Temmuz 2017 Salı 14:09
  • Siber: “Rum halkının federasyon istediğine dair veri yok”11 Temmuz 2017 Salı 13:47
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi partilerle bir araya geldi11 Temmuz 2017 Salı 11:58
  • Akıncı Siber’i kabul etti11 Temmuz 2017 Salı 11:40
  • KKD: “Dipkarpazlıların devletin gözünde eşek kadar değeri yok”11 Temmuz 2017 Salı 11:38
  • İnönü şehitleri yarın anılacak11 Temmuz 2017 Salı 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti