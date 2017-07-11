Çalışma Bakanlığı duyurdu: 3 gün boyunca güneş altında çalışmak yasaklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önümüzdeki 3 gün boyunca güneş altında çalışmanın yasaklandığını duyuran bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi’nin yapmış olduğu son meteorolojik değerlendirmeler ve Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesi ışığında; çok sayıda sektör temsilcisi örgütün hassasiyetini de dikkate alarak; ülkemizde hava sıcaklığının 12,13 ve 14 Temmuz tarihleri arasında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklendiğinden; dışarıda çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla, 22/1992 Sayılı İş Yasası’nın 36’ncı Maddesi'nin verdiği yetkiye dayanarak, 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda, açıkta (güneş altında) çalışma yapılmasını yasaklamıştır.

Çalışanlarımız ve vatandaşlarımız 12,13 ve 14 Temmuz tarihlerini kapsayan, 12.00-16.00 saatleri arasındaki uygulamaya aykırı çalışma tespit etmesi halinde; Bakanlığımıza bağlı ALO 102 İhbar Hattı’na ulaşabilecektir.

Tüm işverenlerimizin ve çalışanlarımızın Bakanlığımızın aldığı bu karara duyarlılık göstermesi önemle rica olunur.