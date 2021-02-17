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Çalışma Bakanlığı gıda yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ihtiyaçlı kişilere yönelik gıda yardımları yapıyor.
Çalışma Bakanlığı gıda yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ihtiyaçlı kişilere yönelik gıda yardımları yapıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki “Gıda Bankası” aracılığıyla dağıtılan yardımlarla 10bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Basın mensuplarına çalışmalarla ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, gıda yardımları için son başvuru tarihinin 19 Şubat olduğunu ancak pandemi sürecinde yardım ve gıda dağıtımlarının süreceğini vurguladı.

Muhtarların da desteğiyle, gerçekten ihtiyaçlı insanlara ulaşacaklarına inanç belirten Çağman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliğinde ulaşılabilecek herkese ulaştıklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar da, BRT’ye yaptığı açıklamada, bugün Lefke bölgesinde 260 kişiye yardımların ulaşmasının hedeflendiğini belirtirken yarın ise Güzelyurt bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılacağını söyledi. Bayraktar, Cuma gününe kadar İskele ve Karpaz bölgesine de yardımların ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti. 

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