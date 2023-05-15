Çalışma Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında protokol imzalandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında “Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği” protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon'da imzalanan protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz imza koydu.

Protokolle, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı çalışan veteriner, mühendis ve diğer saha çalışanlarında İş Sağlığı Güvenliği kültürünün oluşturulması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı çalışan veteriner, mühendis ve diğer saha çalışanlarıyla tarım sektöründe hizmet veren çalışanlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim desteği verilecek, bilgi ve farkındalıklarının artırılması için bilinçlendirilme rehberi hazırlanacak.

Ayrıca tarım sektöründe hizmet veren işyerlerinde İSG risk değerlendirmesi çalışmaları yapılarak Tarım sektöründe kamuda ve özel işyerlerinde çalışanlar için gerekli sağlık kontrollerinin yapılması, iş hijyeni ölçümleri ve meslek hastalıklarıyla ilgili takip yöntemlerinin geliştirilmesi için iş birliğinde bulunulacak.

-Oğuz: “Hedefimiz bu eğitimden bakanlık bünyemizdeki her birimin yararlanması”

İmza töreninde konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, iş sağlığı ve güvenliği konusunun çok önemli olduğunu söyleyerek, bu konuda da eğitimin önemine işaret etti.

Oğuz “Personelin bilinçlendirilmesi ve bu eğitimi alması bizim için çok önemli. Hedefimiz bu eğitimden bakanlık bünyesindeki her birimin yararlanması” ifadelerini kullandı.

-Taçoy: “Bakanlık olarak bu imzaların da takipçisi olacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise iş sağlığı ve güvenliği haftası vesilesiyle bu protokolün imzalandığını ve bakanlık olarak farklı meslek gurubunda uzmanlarla istişarelerde bulunarak bu protokolü hazırladıklarını anlattı.

1 Mayıs’ta tarım sektöründe yaşanan iş kazasına işaret ederek, yaşananın kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Taçoy, protokol çalışmalarının bu olaydan çok önce başladığını belirtti.

Protokol kapsamında eğitimler vermeyi ve farkındalığı artırmayı planladıklarını söyleyen Taçoy, farklı alanlarda da protokol imzalayacaklarını anlattı.

Protokolün sadece iş kazaları değil, meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak açısından da önemli olduğunu anlatan Taçoy, bu çerçevede belediyelerle de çalışma yürüteceklerini söyledi.

Taçoy, “Bakanlık olarak bu imzaların da takipçisi olacağız” dedi.