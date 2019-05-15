Çalışma Bakanlığı, iş durdurma işlemlerinde mühür ve güvenlik şeridi uygulamasına geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almayan iş yerlerine yönelik iş durdurma işlemlerinde mühür ve güvenlik şeridi uygulamasına geçtiği açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Evrim Hınçal, yaptığı yazılı açıklamada, toplumu derinden üzen iş kazalarının en aza indirilmesi ve özellikle iş kazalarının en sık yaşandığı inşaat sektöründe iş sağlığı ile güvenliği önlemlerinin alınması amacıyla, görev süreleri boyunca sistemli çalışmalar yaparak planlı teftişleri arttırdıklarını ve gelen ihbarları değerlendirdiklerini kaydetti.

Hınçal, yasa çalışmaları kapsamında, "İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü"nün günün şartlarına göre yeniden düzenlenerek Başsavcılığa aktarıldığını, "İş Yerlerinde Risk Değerlendirmesi Esasları Tüzüğü" ve " İşyerlerinin Kısmen veya Tamamen Durdurulması Tüzüğü" ile ilgili çalışmalarda sona gelindiğini kaydetti.

Hınçal, Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan iş yerinde iş durdurma işlemiyle ilgili hem işverenler, hem çalışanlar, hem de vatandaşlar tarafından farkındalık yaratılması ve kamuoyu tarafından anlaşılması amacıyla Bakanlık tarafından yeni bir düzenleme yapıldığını kaydederek, hayata geçirilen yeni uygulama ile iki ayrı form kullanılarak yapılan işten durdurma işleminin bir forma indirgenerek daha anlaşılır ve pratik hale getirildiğini belirtti.

Hınçal, Çalışma Dairesi tarafından iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli ve acil durumların olduğu tespit edilen iş yerlerine verilen "iş durdurma formu" değiştirilerek yeniden düzenlendiğini forma “Duyurunun asıldığı yerden Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün bilgisi ve yazılı izni olmadan sökülmesi yasaktır” ibaresi eklendiğini anlattı.

Hınçal, “22/1992 Sayılı İş Yasası ve 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın ve bu yasaların yetkilendirdiği tüzüklerin ilgili hükümlerini yerine getirmeyen, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan işyerlerinin faaliyeti, Çalışma Dairesi tarafından "iş durdurma mühürü ve formu" ile durdurulacaktır. İş yerinde tespit edilen insan hayatı için tehlikeli ve acil durumlarla ilgili olan eksiklikler ve diğer hususlar; uyarı formu ile işverene verilecektir” dedi.

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından "iş durdurma formunun" ilgili işverene tebliğ edilmesi yanında; iş sağlığı ve güvenliği açısından gereken yasal yükümlüklerini yerine getirmeyen iş yerlerinin, iş yerinde insan hayatını riske atan tehlikeli durumun varlığını temsil eden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazısının yer aldığı "mavi güvenlik şeridi" ile kapatılacağını vurguladı.

Kapatma yazısının ve mührünün iş yerinde bulunmasının ana işverenin sorumluluğunda olduğunu belirten Hnçal, Çalışma Dairesi tarafından inşaata verilen iş durdurma mührünün ve yazısının izinsiz olarak kaldırılması durumunda ise yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Hnçal, tehlikeli ve acil durumun ortadan kalkması durumunda, ilgili iş yerinin Çalışma Dairesi tarafından denetlenerek, yeniden faaliyete başlayacağını ve mührün kaldırılacağını ifade etti