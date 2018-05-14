Çalışma Bakanlığı Özel Kalem müdürlüğüne atama yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem müdürlüğüne atama yapıldı

Üçlü kararnameyi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da imzaladığı öğrenildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem müdürlüğüne Elmas Tokay atandı.

Elmas Tokay kimdir?

10 Temmuz 1980’de doğan Elmas Tokay, yüksek öğrenimini Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Kinshasa Üniversitesi İletişim Sanatları bölümünde tamamladı. Fransa’da ve Belçika’da üniversite eğitimi sırasında mezun olduğu alanla ilgili çeşitli kurslara katıldı.

Küçük yaştan beri Kıbrıs folkloru ve gelenekleriyle ilgili kendini geliştiren Elmas Tokay, bu alanda çalışan birçok dernekte aktif görev üstlendi. Şu anda Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun Basın Danışmanı’dır.

Elmas Tokay, bir dönem Kıbrıs TV’de yer alan ve ülkemizdeki köyleri gezerek, Kıbrıs kültürünü yansıtan “Benim Adım Kıbrıs” programını hazırlayıp sundu.

Şu anda Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Dış İlişkiler Sekreteri olarak görev de yapmakta olan Tokay, Rum gazetecilerle birçok ortak etkinlikte görev aldı.

2006 yılında çalışma hayatına başladığı Kıbrıs Gazetesi’nde muhabir olarak görev aldı.

Bir çocuğu olan Tokay, iyi derece İngilizce bilmektedir.