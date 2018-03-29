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Çalışma Bakanlığı yabancı öğrencilerin inşaatlarda çalışmasını yasakladı

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Çalışma Bakanlığı yabancı öğrencilerin inşaatlarda çalışmasını yasakladı
Çalışma Bakanlığı yabancı öğrencilerin inşaatlarda çalışmasını yasakladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 23 Mart 2018 tarihinde yayınladığı genelge ile,  Öğrenci Çalışma İzinlerine bir takım sınırlamalar getirdi.

Bakanlık tarafından 23 Mart 2018 tarihinde yayınlanan genelgede,  KKTC üniversitelerinde öğrenim gören  yabancı uyruklu öğrencilerin  inşaat sektöründe  faaliyet gösteren  iş yerleri için öğrenci çalışma izni başvurularının  kabul edilmeyeceği belirtildi. 
Ayrıca genelgede, öğrenci çalışma izni  almak  için Bakanlığa  başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrenciler için  ;   öğrenim görmekte oldukları üniversiteden  alacağı 1. Sınıfı  bitirmiş ve 2. Sınıfı  ya da daha üst sınıflara devam etmekte olduğunu gösteren bir belgenin   ilgili birimlere sunulması  koşulu getirildiği ifade edildi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü , KKTC üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu  öğrencilere   ülkemizdeki kayıtlı işyerlerinde  ve işverenlerin yanında öğrenci çalışma izni alarak çalışmaya imkan tanımaktadır. 

Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü ile,  ülkemize Yüksek Öğrenim için gelen öğrencilere öğrenci kimlikleri ile çelişmeyecek sektörlerde çalışma imkanı tanınmakta ve uygulamada ilgili  Bakanlıklar tarafından  da  bu yönde gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Yine aynı tüzükte, Gece Kulüpleri ve Benzeri Yerler  ile kumarhaneler, bahis evleri ( bet ofisler) ve bunlarla  bağlantılı  hizmetler sunan işyerlerinde,  yabancı uyruklu öğrencilerin  istihdam edilemeyeceği düzenlenmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan öğrenci çalışma izni başvurularında, bir çok müracaatın  inşaat sektörü ile ilgili olmasını dikkate alan Bakanlığımız; bu konuda  önlem almak amacıyla, yeni bir yasal düzenleme yapılana kadar,  öğrenci çalışma izni başvurularında  geçerli olacak bir takım kararlar almış ve bunu bir genelge ile ilgili dairelerine aktarmıştır.

Bu kararlar şu şekildedir:

1- 23 Mart 2018 tarihinden itibaren Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde sıralanan kısıtlamalara ek olarak,   İnşaat sektöründe faaliyet gösteren KKTC’de kayıtlı işyerlerinin, KKTC’deki üniversitelerde öğrenci statüsünde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrenciler için yapacakları öğrenci çalışma izini müracaatları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından  kabul edilmeyecektir. 

2- Öğrenci Çalışma izni almak için yapılan başvurularda,  müracaat edilen yabancı uyruklu öğrenci için öğrenim görmekte olduğu üniversiteden alacağı 1.sınıfı bitirmiş ve 2.sınıfa devam etmekte olduğunu gösteren belgenin de ilgili birime sunulması şartı aranacaktır.  Diğer koşullar yerine getirilmiş olsa bile bu belgenin sunulmaması durumunda; öğrenci çalışma izni  Bakanlık tarafından onaylanmayacaktır."

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