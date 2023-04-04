Çalışma Bakanlığı Yılmazköy’de iftar yemeği düzenledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ramazan ayı kapsamında Yılmazköy de İftar Yemeği düzenlendi.

Yılmazköy Camii’nde düzenlenen yemeğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un yanı sıra Başbakan Ünal Üstel, bazı milletvekilleri ile köy muhtarı da katıldı.

Ķöy halkının ilgi gösterdiği iftar yemeğinde, bakanlık personeli ile gönüller tarafından yemek ikramları yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un bölge halkı ile bi raraya gelme fırsatı bulduğu organizasyonda, yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemine değinildi.