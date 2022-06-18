Çalışma Bakanlığı’na Ulaştırma Bakanı atandı

Atina’da tedavi görmekte olduğu sırada hayatını kaybeden Zeta Emilianidu’dan boşalan Rum Çalışma Bakanlığı’na, Emilianidu’nun rahatsızlığı nedeniyle bakanlığı vekâleten yürüten Ulaştırma Bakanı Yannakis Karusos atandı.

Fileleftheros Karusos’un atanma kararının 7 Haziran tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini yazdı, Karusos’un şu anda iki bakanlığı da yürütmekte olduğunu yazdı. Karusos’un atanmasına rağmen, ay sonuna doğru beklenen gelişmelere göre, Çalışma Bakanlığı’na yeni bir atama yapılması ihtimali bulunduğunu kaydetti.