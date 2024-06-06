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Çalışma Bakanlığı'ndan aşırı sıcaklarda dışarıda çalışma yasağı!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KKTC Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahminine dayanarak, 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde 12:00-16:00 saatleri arasında dışarıda güneş altında çalışmayı yasakladı.
Çalışma Bakanlığı'ndan aşırı sıcaklarda dışarıda çalışma yasağı!

Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KKTC Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminlerini göz önünde bulundurarak ve İş Sağlığı Güvenliği Yasa ve Tüzükleri kapsamında yükselen hava sıcaklığı altında dışarıda çalışma tehlikesini dikkate alarak, 6 Haziran  2024  ile 9 Haziran 2024  tarihleri arasında, sürekli olarak dışarda güneş altında çalışan işçilerin korunabilmesi amacıyla, 22/1992 Sayılı İş Yasası’nın 36. Maddesi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' na verdiği yetkiye dayanarak; saat 12:00 ile 16:00 arasında dışarıda, açıkta (güneş altında) çalışma yapılmasını yasaklamıştır.

Meskun mahal dışında yapılacak olan Tarım ve  İnşaat sektörü için  işe başlama saatleri,  işverenler tarafından belirlenebilir;  erken işe başlama kapsamında  inşaat  işinin bulunduğu  yere  agrega,hazır beton , diğer inşaat malzemesi  ve iş makinesi  taşınması  için erken  işe başlama saati kapsamında uygulama yapılabilir .
 

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