Çalışma Bakanlığı'ndan Ücret Destek Ödemesi Açıklaması

Ücret Destek Ödemeleri için hak sahibi çalışanları adına hatalı ya da eksik başvuruda bulunan işverenler; son kez, 21-26 Nisan tarihleri arasında ihtiyat.gov.ct.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Ücret Destek Ödemeleri için hak sahibi çalışanları adına hatalı ya da eksik başvuruda bulunan işverenler; son kez, 21-26 Nisan tarihleri arasında ihtiyat.gov.ct.tr adresinden başvuru yapabilecek.

KKTC Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ile; 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışanlara , işyerlerinin kapalı olduğu süreler dikkate alınarak yapılan ücret destek ödemeleri önemli ölçüde tamamlanmıştır. Bu amaçla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’ne 57,933 kişi için başvuruda bulunulmuş, yapılan değerlendirmeler neticesinde usulüne göre başvurusu yapılan 45,567 çalışana 55,128,000 TL ücret destek ödemesi yapılmıştır.

Ücret destek ödemesi almak için yapılan başvurularda, sisteme hatalı veya eksik kayıt işlemlerinin yapıldığı, bu hataların ve eksik işlemlerin düzeltilmesi için vermiş olduğumuz ilave sürelere rağmen halen gerekli düzeltmeleri yapmayan veya yapamayan işyerlerinin olduğu sürekli olarak bilgimize gelmektedir.

Gelinen bu aşamada, Ücret Destek Ödemesi almak için online yöntemle başvuruda bulunan ancak başvuru yapılırken hatalı veya eksik kaydedilen herhangi bir bilgiden dolayı ücret destek ödemesi alamayan hak sahipleri için Bakanlığımız tarafından, ihtiyat.gov.ct.tr adresinden giriş yapılıp hatalı başvuruların düzeltilmesine imkan tanınmıştır.

İşverenlerimiz son kez olmak üzere, 21-26 Nisan 2021 tarihleri arasında ihtiyat.gov.ct.tr adresinden ilgili siteye giriş yaparak gerekli düzeltmeleri yapabileceklerdir.

Ücret destek ödemesinden yararlanma hakkı olan çalışanların mağdur edilmemesi açısından, son kez tanınan başvuru düzeltme hakkının kullanılmasında, işverenlerimizin gereken duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı