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Çalışma Dairesi 13 inşaatı durdurdu

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Çalışma Dairesi 13 inşaatı durdurdu
Çalışma Dairesi’nden İnşaatlara Etkin Denetim

Ülkede ardı ardına yaşanan iş kazalarının önüne geçilebilmesi için, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Acil Kriz masasını toplayan Bakan Zeki Çeler, toplantıda alınan kararların hayata geçirilmesi amacıyla; bugün Çalışma Dairesi müfettişleri ile birlikte; Lefkoşa ve Girne’deki inşaat denetimlerine katıldı.

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından Lefkoşa’da 8, Girne’de 6, Güzelyurt’ta 2 inşaat; iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlenirken; Lefkoşa’da 6 , Girne’de 6 ve Güzelyurt’ta 1 inşaatın faaliyeti, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı bulunduğundan, mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar Çalışma Dairesi tarafından durduruldu.

Teftişlerin artık daha sık olacağına dikkat çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler; gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan hiç bir inşaata tolerans gösterilmeyeceğini yineledi.

Çeler, insan hayatının önemine bir kez daha vurgu yaparak; güvenli iş ortamı yaratmanın yalnızca inşaat sektöründe değil her sektörde öncelikli olması gerektiğinin altını çizdi. İş kazalarının en sık yaşandığı sektör olan inşaat sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerin temsilcilerine çağrıda bulunan Çeler; iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması konusunda her kesimi üzerine düşeni yapmaya ve yasal mevzuata uygun davranmaya davet etti. Çeler; Bakanlık olarak her ilçede iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin etkinleştirileceğini de sözlerine ekledi.

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