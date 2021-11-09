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Çalışma Dairesi,  2021 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası Sınavı  için başvuru kabul edecek

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Çalışma Dairesi,  2021 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası Sınavı  için başvuru kabul edecek
Çalışma Dairesi,  2021 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası Sınavı  için başvuru kabul edecek

Aralık 2021’de  Çalışma Dairesi tarafından yapılması planlanan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sertifikası  sınavı için başvuru yapmak isteyen kişilerin, calisma.gov.ct.tr adresinden  Sertifikalandırma veya Yeniden Sertifikalandırma (Yenileme)  Başvuru Formu’nu (İSG.ÇD.F09, Rev:01) doldurarak, form üzerinde istenen diğer evraklar ile birlikte  22 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tek bir pdf dosyası olarak  isgcalismadairesi@csgb.gov.ct.tr adresine göndermesi gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.

 

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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