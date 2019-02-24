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Çalışma Dairesi: “İnşaat faaliyete kapatılmıştır”

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Çalışma Dairesi’nden yaşanan ölümlü iş kazasıyla ilgili açıklama geldi.Kaynak: Çalışma Dairesi:  “İnşaat faaliyete kapatılmıştır”
Çalışma Dairesi: “İnşaat faaliyete kapatılmıştır”

Çalışma Dairesi’nden yaşanan ölümlü iş kazasıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada “Çalışma  Dairesi müfettişleri  olay yerine  gelene kadar işveren firma, yaşanan iş kazasına  rağmen beton dökme işlemine devam etmiş, Çalışma Dairesi müfettişleri inşaat alanına gelir gelmez ise inşaatın faaliyeti hemen durdurulmuş ve ilgili  inşaat faaliyete kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle:

Bugün14.00 sıralarında Gönyeli'de yaşanan  iş kazasında 29 yaşındaki Beyazit Temiz isimli işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi,   kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği duymuştur.

Söz konusu üzücü kazada, Çalışma  Dairesi müfettişleri  olay yerine  gelene kadar işveren firma, yaşanan iş kazasına  rağmen beton dökme işlemine devam etmiş, Çalışma Dairesi müfettişleri inşaat alanına gelir gelmez ise inşaatın faaliyeti hemen durdurulmuş ve ilgili  inşaat faaliyete kapatılmıştır.  Çalışma Dairesi müfettişlerinin iş kazası geçiren işçinin hayatını kaybetmesinin ardından ilgili inşaatın faaliyetlerini sürdürmesine izleyici kaldığı iddiası tamamen gerçek dışıdır.

Çalışma Dairesi’nin olay ile ilgili tahkikatı devam etmektedir.

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