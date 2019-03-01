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Çalışma Dairesi, Lefkoşa’da iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yaptı, isimleri açıkladı

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Teşhir ve Utandırma Uygulaması ile isimler de açıklandı
Çalışma Dairesi, Lefkoşa’da iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yaptı, isimleri açıkladı

Çalışma Dairesi Müfettişleri tarafından İş Yasası altında bulunan "1998 Sayılı İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü" ile "35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası" kapsamında Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 13 inşaat teftiş edilirken; 6 inşaatın faaliyeti iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli koşullar tespit edildiği gerekçesiyle mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar faaliyete kapatıldı.

4 inşaata ise ; Çalışma Dairesi tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için; ilgili mevzuat kapsamında gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması amacıyla yazılı uyarı verildi.

Teşhir ve Utandırma Uygulaması

Dün ve bugün Lefkoşa’da yapılan denetimlerde; Hamitköy’de Nazım Behlül’e ait inşaat ile Özinanç İnşaat Şti. Ltd; Gönyeli’de Baştaşlar İnşaat Şti. Ltd. İle İrfan Göçen İnşaat ve Emlak Şti. Ltd , Dumlupınar bölgesinde ve Gelibolu bölgesinde Cysing Construction Ltd.’e ait iki inşaat ; İnşaat Tüzüğü’nün 6.maddesi 1. fıkrası; 60.maddesi (1)(2)(3) fıkrası, 26. Maddesi , 57.maddesi, 23. Maddesi (1)(2) fıkrası, 66. Maddesi , 62. Maddesi (2)fıkrası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 8.maddesi uyarınca kapatılmıştır.

insaat-003.jpgHamitköy’de Labor İnşaat Şti. Ltd, Gönyeli’de Ali Kofalı Construction Ltd, Kızılbaş’ta Erkan Turan İnşaat Ltd. Ve Marmara bölgesinde Kızıl İnşaat Ltd’e ait inşaata ise, ilgili mevzuat kapsamında; tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması için Çalışma Dairesi tarafından uyarı verildi.

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