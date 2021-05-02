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Çalışma Dairesi’nde 1 Pozitif Vaka…

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nde bir temizlik görevlisininCOVID-19 PCR testinin pozitif çıktığı saptandı.
Çalışma Dairesi’nde 1 Pozitif Vaka…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nde bir temizlik görevlisinin
COVID-19 PCR testinin pozitif çıktığı saptandı.

Koronavirüs testi pozitif olan personelin temaslıları tespit edilerek, Sağlık Bakanlığı’na bildirildi.
Söz konusu kişilerin PCR testi yapılarak, karantinaya alınacağı bildirildi. Tüm bakanlık binası ise
dezenfekte edilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bakanlığımız binasında hizmet veren Çalışma Dairesi’ndeki bir temizlik görevlisinin bugün
yapılan COVID-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Koronavirüs testi pozitif tespit edilen
personel, Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından gerekli işlemleri yapılarak karantinaya alındı. Söz
konusu personel ile temas edenlerde tespit edilerek, karantinaya alınacak. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı binasında hizmet veren Çalışma Dairesi personeli ile bakanlık personeline PCR
taraması yapılması için ise Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.”

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