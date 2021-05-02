Çalışma Dairesi’nde 1 Pozitif Vaka…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nde bir temizlik görevlisinin

COVID-19 PCR testinin pozitif çıktığı saptandı.

Koronavirüs testi pozitif olan personelin temaslıları tespit edilerek, Sağlık Bakanlığı’na bildirildi.

Söz konusu kişilerin PCR testi yapılarak, karantinaya alınacağı bildirildi. Tüm bakanlık binası ise

dezenfekte edilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bakanlığımız binasında hizmet veren Çalışma Dairesi’ndeki bir temizlik görevlisinin bugün

yapılan COVID-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Koronavirüs testi pozitif tespit edilen

personel, Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından gerekli işlemleri yapılarak karantinaya alındı. Söz

konusu personel ile temas edenlerde tespit edilerek, karantinaya alınacak. Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı binasında hizmet veren Çalışma Dairesi personeli ile bakanlık personeline PCR

taraması yapılması için ise Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.”