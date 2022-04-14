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Çalışma Dairesi’nde yarın grev var…

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Çalışma Dairesi’nde yarın grev var…
Çalışma Dairesi’nde yarın grev var…

Sendikalar yarın Çalışma Dairesi’nde tam gün greve gidiyor. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Mali Sekreteri Mustafa Baybora tarafından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre “Hükümetin toplumu sürüklediği fakirleşme ve yok oluşa ve topluma ait kurumların özelleştirilmesi anlayışına karşı” yapılacak grev hakkında yarın saat 11.00’de daire önünde basın açıklaması yapılacak.

Ortak açıklamada, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, HÜR-İŞ, KAMU-SEN, DAÜ-SEN, HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİ-SEN, ADA-SEN, Memur-Sen, DEV-İŞ (Devrimci Genel İş, Emek-İş, Petrol-İş), TÜRK-SEN (El-Sen, Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen) ve HÜR-İŞ’in imzası ( Kamu-İş, Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş) bulunuyor.

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