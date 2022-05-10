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Çalışma Dairesi'nden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

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Çalışma Dairesi'nden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Çalışma Dairesi'nden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği üyelerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Güvenç Yüksel ve Çalışma Dairesi yetkili eğitim kurumlarından Denge Yetişkin Eğitim Merkezi yetkilisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Gülcan Yalınca tarafından verilen eğitimlere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.
Bakan Taçoy, yaptığı açılış konuşmasında, yalnızca çalışanların değil işverenlerin de iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyması gerektiğine işaret etti.  
Bakan Taçoy, sadece inşaat sektöründe değil, terzi atölyesinden berber salonuna, bir fabrikadan bir makiniste kadar her sektörde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleşmesinin önemine vurgu yaptı.
‘‘Bana bir şey olmaz ’’ deyip , ben bu işi yaparım demenin  ve bir anlık  ihmalin büyük bir kazaya sebep olabileceğini anımsatan Taçoy,  iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttıracak etkinliklerin arttırılmasının bu açıdan önemli olduğunu kaydetti. 
Taçoy, eğitimi düzenleyen ve katkı koyan eğitimciler ile katılımcılara teşekkür etti.
İnşaat sektörü ile eğitimlere başlamak istediklerini kaydeden Taçoy, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ve kültürünün farklı sektörlere de yaygınlaştırılması için bir yol haritası ve başlangıç olmasını temenni etti. 
Daha sonra, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusunda izlenmesi gereken kurallar ve alınması gereken önlemler konusunda , iki oturum halinde birlik üyelerine   Çalışma Dairesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Sorumlusu Fatma Cellatoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Güvenç Yüksel ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Gülcan Yalınca tarafından  sunum yapıldı.

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Sunumların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından eğitimcilere teşekkür belgesi takdim edildi. 

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