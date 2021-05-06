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Çalışma Dairesi'nden Sanayi Bölgelerindeki İşyerlerine Kişisel Koruyucu Ekipman Dağıtımı

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Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından  pandemi tedbirleri çerçevesinde;  sanayi bölgelerindeki işyerleri ziyaret edilerek ; çalışanlara  yaptıkları işe uygun  kişisel koruyucu kullanımı konusunda bilgi verildi.
Çalışma Dairesi'nden Sanayi Bölgelerindeki İşyerlerine Kişisel Koruyucu Ekipman Dağıtımı

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde, Çalışma Dairesi müfettişleri;  Lefkoşa, Güzelyurt, Girne ve Mağusa Sanayi Bölgeleri’ni ziyaret ederek, örnekleme usulü ile seçilen iş yerlerindeki çalışanlara yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu ekipman dağıtımı yaptı.

 

Bu yılki ,4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında,  inşaat ve diğer sektörlerde kişisel koruyucu ekipman kullanımının öneminin vurgulanması ve iş güvenliği bilincinin yerleştirilmesi  amacıyla Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından  pandemi tedbirleri çerçevesinde;  sanayi bölgelerindeki işyerleri ziyaret edilerek ; çalışanlara  yaptıkları işe uygun  kişisel koruyucu kullanımı konusunda bilgi verildi.

 

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