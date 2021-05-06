Çalışma Dairesi'nden Sanayi Bölgelerindeki İşyerlerine Kişisel Koruyucu Ekipman Dağıtımı

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından pandemi tedbirleri çerçevesinde; sanayi bölgelerindeki işyerleri ziyaret edilerek ; çalışanlara yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu kullanımı konusunda bilgi verildi.

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde, Çalışma Dairesi müfettişleri; Lefkoşa, Güzelyurt, Girne ve Mağusa Sanayi Bölgeleri’ni ziyaret ederek, örnekleme usulü ile seçilen iş yerlerindeki çalışanlara yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu ekipman dağıtımı yaptı.

Bu yılki ,4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında, inşaat ve diğer sektörlerde kişisel koruyucu ekipman kullanımının öneminin vurgulanması ve iş güvenliği bilincinin yerleştirilmesi amacıyla Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından pandemi tedbirleri çerçevesinde; sanayi bölgelerindeki işyerleri ziyaret edilerek ; çalışanlara yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu kullanımı konusunda bilgi verildi.