Çalışma izin işlemleri artık online yapılabilecek

Çalışma izinlerinde tüm işlemler 1 Aralık’tan itibaren bilgisayar ortamında online olarak yapılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Aralık’ta kullanıma koyacağı çalışma izni prosedürlerini kolaylaştırarak hem zaman hem de emek tasarrufu sağlayacak “Çalışma izin işlemleri otomasyon projesi”yle, çalışma izni başvurularında doldurulması gerekli formların sayısı da azaltıldı.

Ayrıca kimlik kartı formatında “Çalışma izin kartı” uygulamasına da geçiliyor. Farklı renklerde 6 aylık, 1 yıllık ve 2 yıllık verilecek çalışma izin kartlarındaki barkod sayesinde, Çalışma Dairesi müfettişleri çalışma izinli kişiyle ilgili bilgilere barkodu cep telefonlarında okutarak ulaşabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, bugün düzenlediği basın toplantısıyla “Çalışma Dairesi için reform” diye nitelediği “Çalışma izin işlemleri otomasyon projesini” tanıttı. Saner, sistemden yararlanmak isteyen işveren ve muhasebecilere 1 Aralık’a kadar Çalışma Dairesi’ne başvurmaları çağrısı da yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın e-bakanlığa dönülmesinde son noktaya gelindiğini belirten Saner, 1 Aralık’tan itibaren tüm daireleri bilgisayar ağında görüp her türlü işlemleri takip edebilecek noktaya geleceklerini söyledi.

“VATANDAŞI KOŞUŞTURACAĞIMIZA BİLGİSAYARLARI KONUŞTURALIM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “vatandaşı koşuşturacağımıza bilgisayarları konuşturalım” sloganıyla hazırladıkları ve işverenleri veya onların görevlendirdiği muhasebecileri çok yoran çalışma izni prosedürlerini sadeleştirip kolaylaştıran projeyi anlattı.

Şu andaki uygulamanın hem vatandaşları çok yorduğunu hem de bakanlıklarda verimsizliğe yol açtığını kaydeden Saner, e-bakanlık sistemine geçecekleri yeni bilgisayar yazılımıyla, büyük rahatlama sağlanacağını vurguladı.

“HIZLI VE KOLAY HİZMET”

Saner, vatandaşların daha hızlı ve kolay hizmet alabileceğini ifade ederek, şu anda Çalışma Dairesi’ne çalışma ön izni başvurusu için giderken Vergi Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı’ndan “borcu yok” yazısı almak durumunda olduklarını kaydetti.

Bunun hem vakit hem de para kaybına yol açtığına işaret eden Saner, “Vatandaş dört yeri dolaşıp belge toplamak zorundaydı. Vatandaşı koşuşturacağımıza bilgisayarları konuşturalım dedik ve şimdi sadece Çalışma Dairesi’ne başvurduğunda borcu olup olmadığını görüp varsa ilgili daireye yönlendireceğiz. Daireler birbirini online görebilecek. Çalışma izinlerinde yatay geçiş ve uzatma işlemleri için de online işlem yapılabilecek” dedi.

İŞ ADAMLARI VE MUHASEBECİLERE “1 ARALIK’A KADAR ÇALIŞMA DAİRESİ’NE BAŞVURUN” ÇAĞRISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, tüm iş adamları ve muhasebecilere çağrıda bulunarak, bu sistemden yararlanmak ve işlemlerini online yapmak isteyenlerin 1 Aralık’a kadar Çalışma Dairesi’ne başvurmalarını istedi.

Sistemin 1 Aralık’ta kullanıma açılacağını ifade eden Saner, çalışma iznine başvuracak bir işverenin sadece teminat mektubunu elden getireceğini; doldurmak zorunda olduğu form sayılarında da önemli miktarda azalma olacağını böylece kağıt sarfiyatının da azaltılacağını vurguladı.

Saner, yeni sistemle, çok büyük sıkıntıların ortadan kalkmasının sağlanacağını belirtti.

“TARİHİN TOZLU RAFLARINA…”

Ön izin ve yatay geçiş işlemlerinde şu anda 23 sayfalık form doldurulması gerektiğini, yeni sistemle sadece birkaç sayfalık online form doldurularak ve sağlık raporu getirilerek işlem yapılabileceğini kaydeden Ersan Saner, diğer bilgilerin online görülebileceğini ve onlarca sayfalık form doldurma işlemlerinin de tarihin tozlu raflarına kalkacağını söyledi.

Saner, yeni sistemin halen Müteahhitler Birliği ve 5 muhasebeci tarafından deneme amaçlı kullanıldığını, 1 Aralık’tan itibaren yeni uygulamanın sisteme katılmak isteyen tüm muhasebeciler için aynı anda kullanıma konulacağını ifade etti.

“VATANDAŞI ZULÜMDEN KURTARIYORUZ”

Bakan Saner, “Çalışma izinleriyle ilgili online uygulamamız, Çalışma Dairesi için reform olacak. Bu kadar çok formu birkaç sayfaya indirdik. Vatandaşı daire daire dolaşıp belge ve mühür toplama zulmünden de kurtarıyoruz. Tüm bunlar çok büyük kolaylık olacak” diye konuştu.

YENİ ÇALIŞMA İZİN KARTLARI… “DENETİM DE KOLAYLAŞACAK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, yeni bir uygulamayla, çalışma izinli kişilerin pasaportlarını sürekli yanlarında taşımamasından kaynaklanan sorunların, verilecek “çalışma izin kartı”yla çözüleceğini söyledi.

6 aylık, 1 yıllık ve 2 yıllık olmak üzere farklı renklerde verilecek kartların arkasındaki barkodlar sayesinde, Çalışma Dairesi müfettişlerinin denetimlerinin de kolaylaşacağını anlatan Saner, müfettişlerin telefonlarına yüklenecek yazılımla işçinin tüm bilgilerine anında ulaşabileceğini kaydetti.

“100 BİN ÇALIŞMA İZİNLİYE KARŞILIK SADECE 57 ÇALIŞMA MÜFETTİŞİ VAR…”

Ülkede 100 bin çalışma izinliye karşılık sadece 57 çalışma müfettişi bulunduğunu bildiren Saner, yatırımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı, yasal sürenin aşılıp aşılmadığı gibi bilgilere kolayca ulaşılarak emek tasarrufu sağlanabileceğini söyledi.

“Denetim için sistemi temelden yarattık” diyen Saner, çalışma izni süreleri dolmazdan 2 veya 3 ay önce işverenlerin mesajla uyarılacağını, böylece müfettişlerin de zamanlarını daha kaliteli işlemlere ayırabileceğini anlattı.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İZİNLERİ

Öğrenci çalışma izinleri konusunda da açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, İş Yasası çerçevesinde öğrencilerin de yarı zamanlı çalışma izni alabildiğini, onlara da bu kartlardan verileceğini; TC vatandaşı öğrencilerden 2; üçüncü ülkelerden 1 yıl ikamet izni şartı aranacağını ifade etti.

Saner, öğrencilerin kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi için Eğitim ve İçişleri bakanlıklarıyla birlikte bir anlaşmaya vardıklarını, bunun için üniversitelerden gelecek devam bilgilerinin de önemli olduğunu vurguladı. Saner, geçtiğimiz günlerde medyada yer alan “bakanlık denetim yapmıyor” şeklindeki eleştirilerin kendilerini üzdüğünü çünkü henüz üniversitelerden devam bilgilerinin kendilerine gönderilmediğini söyledi.

Ersan Saner, konuşmasının sonunda, yeni sistemin çalışma yaşamına hayırlı olmasını da diledi ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Saner’in ardından Çalışma İzin Merkezi amiri Berhan Ongan, sistemi yazan Analiz Sistem Özgü Ltd. personeliyle birlikte çalışma izinlerinde uygulanacak online sistemle ilgili sunum yaptı. Bu sırada basın mensupları için bir uygulama yapılarak, çalışma izin kartı hazırlandı ve kimlik kartı formatındaki çıktısı alındı.