Çalışma izinlerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklanan Oğuz Köse'ye 3 gün tutukluluk!

Çalışma izinlerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla dün tutuklanan ve bugün mahkemeye çıkarılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.

“Görevini kullanma” ve “irtikap” suçlarından tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne görevli Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, 28 Mart 2024 tarihinde tutukluluk duruşmasına çıkarılan Serdinç Maypa'nın iddiaları ve tasarrufunda ele geçirilen belgelerle ilgili mahkemenin verdiği soruşturma emri gereği yapılan araştırma sonucu Köse’ye ulaştıklarını söyledi.

Polis, zanlının 31 Ekim 2023 tarihinde İskele’de faaliyet gösteren ve bine yakın yabancı işçi için ön izin ve çalışma izni başvurusunda bulunan bir şirketten, Bakanlık personelinin kullanacağını, işlemlerin daha hızlı yapılacağını söyleyerek, dizüstü bilgisayar talep ettiğini söyledi. Polis, zanlının firmadan bin 850 dolar değerindeki bilgisayarı aldığını, Bakanlığa değil, kendi evine götürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının uzaktan erişimle Bakanlıktaki işlere baktığını ancak yapılan incelemede bilgisayarda sadece zanlının kişisel verilerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının 29 Ocak 2024 tarihinde Kalkanlı Yaşam Evi'nde yapılacak işler için İskele'deki bir firmanın 31 bin 650 dolar teklif verdiğini, ancak firmanın bu işi bağış olarak 23 bin 500 dolara yapabileceğini söylediğini kaydetti. Polis, daha sonra zanlının 31 bin 650 dolarlık teklifi ilgili firmadan aldığını, ödemeyi de 25 bin dolar olarak yaptırdığını, ancak faturayı 31 bin 650 dolara kestirmek istemesine şirketin karşı çıktığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından söz konusu şirketin şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, zanlı aleyhine "sahte belge düzenlemeye tahrik" suçlaması getirilebileceğini ancak henüz araştırmalarının sürdüğünü kaydetti.

Polis, zanlının yine İskele'deki bir inşaat firmadan bakanlıktaki işlerini hızlandırmak için bir bölgede satın almak istediği arsada indirim yapılmasını istediğini ifade etti. Polis, önceki akşam tutuklanan zanlının evinde yapılan aramada firmadan aldığı bilgisayarın, cep telefonunun emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlıdan şikayetçi olan firma ve şahısların zanlının kendilerinden talep ettikleriyle ilgili ellerinde yazışmalar ve mesajlar olduğunu, bunları polise vermek istediklerini söylediklerini kaydetti. Polis, zanlının emare alınan cep telefonunun şifreyi vermediğini, bu nedenle inceleme yapamadıklarını, söz konusu telefonda birçok suçla bağlantılı yazışmaların olabileceğini ifade etti.

Polis, bir günde 7-8 ifade aldıklarını, 20 kişiden daha ifade alacaklarını dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Senem Palabıyık, soruşturmanın devam ettiğini, yeni suçlar ortaya çıkabileceğini belirterek, ek süre talep etti.

Zanlının avukatı ise, tutukluluk süresine itiraz etmedi ancak müvekkilinin yeni anjiyo olduğunu, yaşadığı stres nedeniyle tansiyonunun çıktığını belirterek doktor kontrolünden geçirilmesini istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.