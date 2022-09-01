Çalışma izni işlemlerinde adım adım dijitalleşme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Şükrü Can başkanlığındaki ALBANK Yönetim Kurulu üyeleri ve Sultan Taçyıldız başkanlığındaki Analiz Systems Ltd. temsilcileri ile çalışma toplantısında bir araya geldi.

Taçoy, çalışma izin işlemlerinde tam otomasyona geçilmesi ve dijital dönüşüm sağlanması konusunda hayata geçirilecek projelerle ilgili, ALBANK ve Analiz Computer yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ALBANK arasında daha önce imzalanan protokol kapsamında çalışma izni ile ilgili ödemelerin bankaya gitmeye gerek kalmadan QR kod ile online yapılabildiğini anımsatan Taçoy, Bakanlık tarafından vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek amacıyla hangi alanlarda otomasyona geçilebileceği konusunda paydaşlarla istişarelerde bulunduklarını belirtti.