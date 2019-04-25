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Çalışma iznine dayalı vatandaşlık ortadan kalkıyor...

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Çalışma iznine dayalı vatandaşlık ortadan kalkıyor...
Çalışma iznine dayalı vatandaşlık ortadan kalkıyor...

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, vatandaşlık yasa tasarısıyla ilgili detayları paylaştı.

Baybars, yurttaşlık yasa taslağı ile ilgili detayları da açıkladı. İşte o detaylar...

“Çalışma izniyle vatandaşlığa başvuru alınmayacak. Beyaz kimlikle de 10 yıl geçmesi öngörülüyor. Şimdi 6 yılda beyaz kimlik alınabiliyor. Vatandaşlık doğum, evlilik ve yatırım gibi kalemlerle elde edilecek. Burada doğup büyüyen çocuklar var. Az önce saymış olduğum ekonomik temeller haricindeki kategoriye giriyorlar.

Burada doğup büyüyen, bu ülkenin kültürünü alan, burayla aslında eğitim, kültürel, kimliksel aidiyet bağı kurulan çocuklara bu vatandaşlık hakkını veriyoruz. Bu taslakta genel olarak biz uzlaşı oldu. Beyaz kimlik konusunda daha kesin net çizgilere koyarak konuştuktan sonra hemen hemen herkes hemfikir gibi. Bizden geçti. Meclise gidecek."

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